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Гоночный Mercedes-Benz выставили на продажу по цене Bugatti Veyron

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Дмитрий Елизаров

На ресурсе Mechatronic появилось объявление о продаже необычного суперкара Mercedes-Benz — это купе C 63, построенное в 2014 году для чемпионата по кузовным гонкам DTM. Болид, который побеждал на Нюрбургринге, оценён в 1 282 328 евро (112,8 миллиона рублей). За сопоставимые деньги в Европе можно приобрести «пробежный» Bugatti Veyron.

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  • Суперкар с номером шасси RS15-012 впервые вышел на старт в гоночном сезоне 2015 года. Пилотировавший машину гонщик Роберт Уикенс уже в дебютном сезоне добрался до подиума на Норисринге и лидировал на Нюрбургринге. Следующие два сезона Уикенс на этом болиде также неоднократно добирался до подиума. К примеру, если верить описанию, именно этот Mercedes-AMG выиграл этап DTM сезона 2016 года на Moscow Raceway.
  • В 2018 году, последнем сезоне участия команды Mercedes-AMG в чемпионате DTM, за рулём этого болида сидел перешедший в эту серию из Формулы-1 Паскаль Верляйн. В этом сезоне Mercedes-AMG выиграла командное первенство, а её пилот в 11-й раз стал чемпионом в личном зачёте (но на другой машине).
  • Единственная заявленная продавцом техническая характеристика — это мощность двигателя, которая составляет 550 л.с. Пробег суперкара не указывается.

В декабре прошлого года в Нидерландах также выставляли на продажу Mercedes-Benz, подготовленный для DTM. Однако оценили его примерно вдвое дешевле: за редчайшее купе CLK DTM AMG P900 просили «всего» 595 000 евро.

Купили бы себе настоящий гоночный автомобиль?

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