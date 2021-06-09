Гоночный Mercedes-Benz выставили на продажу по цене Bugatti Veyron

На ресурсе Mechatronic появилось объявление о продаже необычного суперкара Mercedes-Benz — это купе C 63, построенное в 2014 году для чемпионата по кузовным гонкам DTM. Болид, который побеждал на Нюрбургринге, оценён в 1 282 328 евро (112,8 миллиона рублей). За сопоставимые деньги в Европе можно приобрести «пробежный» Bugatti Veyron.