Гоночный Mercedes-Benz выставили на продажу по цене Bugatti Veyron

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Дмитрий Елизаров
На ресурсе Mechatronic появилось объявление о продаже необычного суперкара Mercedes-Benz — это купе C 63, построенное в 2014 году для чемпионата по кузовным гонкам DTM. Болид, который побеждал на Нюрбургринге, оценён в 1 282 328 евро (112,8 миллиона рублей). За сопоставимые деньги в Европе можно приобрести «пробежный» Bugatti Veyron.
В декабре прошлого года в Нидерландах также выставляли на продажу Mercedes-Benz, подготовленный для DTM. Однако оценили его примерно вдвое дешевле: за редчайшее купе CLK DTM AMG P900 просили «всего» 595 000 евро.