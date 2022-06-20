Гоночная Мантра для классического Corvette. Фото(рендер)пост
Александр Мирошкин
Бутылка кока-колы, скат-хвостокол, акула и ложка для сахара — в каноничном образе Корвета спрессовано слишком много смыслов. Кажется, только попробуй перепридумать силуэт, добавив что-то от себя — и всё либо посыпется, либо мощно рванёт. Возможно, поэтому кастомайзеры и художники в массе не решаются менять исходные пропорции знаменитого спорткара. Но Тогрул Хасанов из Канады решился внести некоторые правки!
3D-проект, названный Mantra, показывает, каким мог бы быть современный рестомод, основанный на проекте Corvette Manta Ray 1968 года. Причём, рестомод — гоночный: на подходящей резине, с форсированным мотором и доработанной подвеской. Но главная ставка канадца — это кузов: всё такой же клиновидный и фигуристый, с отсылками к шоу-кару шестидесятых, но с переосмысленными элементами, упрощённой пластикой и щепоткой собственного видения оригинальных изгибов. Кажется, исходная ДНК Корвета не нарушена. А как считаете вы?