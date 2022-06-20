Гоночная Мантра для классического Corvette. Фото(рендер)пост

3D-проект, названный Mantra, показывает, каким мог бы быть современный рестомод, основанный на проекте Corvette Manta Ray 1968 года. Причём, рестомод — гоночный: на подходящей резине, с форсированным мотором и доработанной подвеской. Но главная ставка канадца — это кузов: всё такой же клиновидный и фигуристый, с отсылками к шоу-кару шестидесятых, но с переосмысленными элементами, упрощённой пластикой и щепоткой собственного видения оригинальных изгибов. Кажется, исходная ДНК Корвета не нарушена. А как считаете вы?