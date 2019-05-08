Хот-хэтчи, которые мы потеряли

Мы, конечно, очень рады Hyundai i30 N — но помним, что у корейцев в запасе есть ещё один «тёпленький» хэтчбек. У него всего 200 сил мощности и не такое драйверское шасси, но в отношении дизайна до сих пор мало конкурентов. Мы про асимметричный «Велостер», первое поколение которого продавалось в России. У второго поколения Veloster тоже есть версия N. Мы ни на что не намекаем, но теплим надежду. А вдруг?!