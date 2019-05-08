Хот-хэтчи, которые мы потеряли
Алексей Олефиренко
За последние несколько лет российский рынок покинули все горячие хэтчбеки — отдуваться за них теперь придётся новичку из Кореи Hyundai i30 N. Однако ещё недавно у нас продавались все ключевые модели этого сегмента — вспоминаем, без каких хот-хэтчей мы остались.
Audi RS3
Полный привод, рядный пятицилиндровый турбодвигатель мощностью 400 сил, разгонная динамика на уровне суперкара (4,1 секунды до «сотни») — RS3 по сей день является одним из самых ярких хот-хэтчей в мире. Но уже больше года эту зажигалку не привозят в российские автосалоны: спрос оказался ниже ожидаемого. Под раздачу также попали RS3 в кузове седан и спорткупе TT RS.
Ford Focus ST
Были времена, когда ярко-оранжевые апельсинчики Ford Focus ST встречались в Москве на каждом светофоре, радуя рокотом турбированной «пятёрки». Потом были машины с «четвёркой» — и к нам даже завозили универсалы Focus ST. И вот в прошлом году бестселлер компании Ford обзавёлся четвёртым поколением, а в марте 2019-го на Женевском автосалоне дебютировал новый Focus ST с 2,3-литровым мотором Ecoboost мощностью 280 сил. Но, учитывая уход легкового подразделения Ford из России, мечты о новом ST придётся отложить на дальнюю полку.
Ford Fiesta ST
Раз уж зашёл разговор за «Форды», нельзя не вспомнить и про Fiesta ST. Последнее поколение этого горячего хэтчбека с трёхцилиндровым турбомотором и двумя сотнями лошадиных сил к нам так и не привезли, но у россиян была возможность попробовать на вкус предыдущие поколения. Быстро, весело и относительно недорого... Было и такое, помните?!
Honda Civic Type R
С одной стороны, радует, что мы застали Civic Type R на вершине его атмосферной карьеры — вы наверняка помните этот футуристичный хэтчбек с треугольными насадками выхлопных труб и узкой фронтальной оптикой. С другой: как же досадно, что мы не можем наблюдать за новой главой в истории этого культового авто. Сейчас Type R, оснащаемый двухлитровым турбомотором в 310 сил, является одним из быстрейших переднеприводных автомобилей в мире и регулярно обновляет рекорды на самых известных треках.
Hyundai Veloster Turbo
Мы, конечно, очень рады Hyundai i30 N — но помним, что у корейцев в запасе есть ещё один «тёпленький» хэтчбек. У него всего 200 сил мощности и не такое драйверское шасси, но в отношении дизайна до сих пор мало конкурентов. Мы про асимметричный «Велостер», первое поколение которого продавалось в России. У второго поколения Veloster тоже есть версия N. Мы ни на что не намекаем, но теплим надежду. А вдруг?!
Peugeot 308 GTI
Тут следует сделать уточнение, что 308 GTI никогда не продавался в России. Зато были у нас «гражданские» версии второго поколения 308 и другие горячие хэтчбеки Peugeot начала XXI века. Учитывая, что именно с последними 208/308 GTI «Пежо» снова стали создавать по-настоящему драйверские автомобили, привкус обиды на французов присутствует. К слову, какое-то время купить 308 GTI нельзя было даже в странах Западной Европы: автомобиль не прошёл проверку по экологическому циклу WLTP.
Renault Clio RS
Renault Clio RS в России продавался в нескольких поколениях — включая самое свежее, с турбомотором 1.6 мощностью 200 лошадиных сил и с роботизированной коробкой передач. И такие машины нет-нет да встретятся в городском потоке... Но акцент российского офиса Renault на недорогие и массовые модели никак не вязался с ценой и имиджем этой зажигалки, что и предопределило её судьбу.
Renault Megane RS
Похожим образом обстоят дела и со старшей сестрой Clio – Megane. Предыдущее поколение до сих пор считается королём трек-дней, а вот нынешняя пятидверная версия встречается не чаще единорога. Между тем, подразделение Renault Sport продолжает держать марку: несмотря на то, что нынешний Megane RS серьёзно уступает по мощности вчерашним соперникам, едет он по-прежнему здорово. Спасибо турбомотору и тщательно настроенному шасси с управляемой задней осью.
Seat Leon Cupra
Всё просто: ушёл Seat – ушли и его заряженные хэтчбеки. В том числе Leon Cupra, который пользовался популярностью у любителей пулять со светофора. Сейчас заряженные модели Seat выделяются в самостоятельный бренд Cupra, но спортивный Leon по-прежнему зовётся именно Seat Leon Cupra. Как для переднеприводника он едет весьма бодро: с нуля до «сотни» — 6 секунд. Мотор — традиционная для машин VAG двухлитровая «четвёрка» мощностью 300 сил.
Skoda Octavia vRS
В российской автомобильной среде Octavia vRS стала своеобразным мемом – говорят, на Stage 2 спортивная Octavia объезжает даже Bugatti! Но в России лифтбек официально купить больше нельзя. Продажи прекратились ещё осенью прошлого года, и причина банальнейшая: Bugatti у нас берут лучше.
Volkswagen Golf GTI/R
Каноничный Golf вернулся в обойму модельного ряда Volkswagen в России, но громкий камбэк не распространился на спортивные Golf GTI и Golf R, некогда очень популярные в нашей стране. Будем надеяться, что со сменой поколения Golf, которая запланирована на будущий год, к нам вернётся и отец класса горячих хэтчбеков. Ведь будем, да?