Ателье Hennessey превратило GMC Sierra 1500 в 700-сильный суперпикап

Сиденья украшены ромбовидной строчкой и вышивками Hennessey Goliath. На приборной панели и двигателе появились таблички с серийным номером машины.

Стандартный GMC Sierra в США стоит от 57 790 долларов США (4,41 миллиона рублей). Доработка от Hennessey обойдётся ещё в 41 945 долларов или 3,2 миллиона рублей. На каждый Голиаф даётся гарантия 3 года или 58 тысяч километров.