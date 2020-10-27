Ателье Hennessey превратило GMC Sierra 1500 в 700-сильный суперпикап
Борис Закиров
Американское ателье Hennessey представило пикап HPE Goliath 700 Supercharged, построенный на основе GMC Sierra 1500. Благодаря V8 мощностью 700 лошадиных сил Голиаф может разгоняться до
420-сильный мотор, устанавливаемый на GMC Sierra 1500, форсирован на 280 сил за счёт механического нагнетателя. Под капотом появились новая система охлаждения и усовершенствованный впуск, а также перепрограммированный ЭБУ и новый распредвал.
Внешне автомобиль отличают новый бампер со светодиодными элементами,
20-дюймовые колёсные диски с внедорожной резиной Toyo и шильдики с названием модели. За отдельную плату доступны шноркель, выдвижные пороги, хромированные насадки на выхлопные трубы и крышка грузовой платформы с электроприводом.
Сиденья украшены ромбовидной строчкой и вышивками Hennessey Goliath. На приборной панели и двигателе появились таблички с серийным номером машины.
Стандартный GMC Sierra в США стоит от 57 790 долларов США (4,41 миллиона рублей). Доработка от Hennessey обойдётся ещё в 41 945 долларов или 3,2 миллиона рублей. На каждый Голиаф даётся гарантия 3 года или 58 тысяч километров.