Сжигание Мерседеса за 13 миллионов рублей, кладбище автомобилей в Москве и другие новости понедельника

Ателье Hennessey превратило GMC Sierra 1500 в 700-сильный суперпикап

Новости

Борис Закиров

Американское ателье Hennessey представило пикап HPE Goliath 700 Supercharged, построенный на основе GMC Sierra 1500. Благодаря V8 мощностью 700 лошадиных сил Голиаф может разгоняться до 97 км/ч за 4,3 секунды.

1/12

  • 420-сильный мотор, устанавли­ваемый на GMC Sierra 1500, форсирован на 280 сил за счёт механического нагнета­теля. Под капотом появились новая система охлаж­дения и усовершен­ство­ванный впуск, а также пере­программиро­ванный ЭБУ и новый распредвал.

  • Внешне автомобиль отличают новый бампер со свето­диодными элементами, 20-дюймо­вые колёсные диски с внедорожной резиной Toyo и шильдики с названием модели. За отдельную плату доступны шноркель, выдвижные пороги, хромиро­ванные насадки на выхлопные трубы и крышка грузовой платформы с электро­приводом.

  • Сиденья украшены ромбовидной строчкой и вышивками Hennessey Goliath. На приборной панели и двигателе появились таблички с серийным номером машины.

  • Стандартный GMC Sierra в США стоит от 57 790 долларов США (4,41 миллиона рублей). Доработка от Hennessey обойдётся ещё в 41 945 долларов или 3,2 миллиона рублей. На каждый Голиаф даётся гарантия 3 года или 58 тысяч километров.

Нужны пикапу 700 лошадиных сил?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение