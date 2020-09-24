Посмотрите, как 709-сильный пикап Goliath превращает в дым покрышки

Ателье предлагает для пикапов Chevrolet Silverado и GMC Sierra четыре варианта апгрейда штатной конструкции. Все они именуются Goliath, но имеют различные индексы — от 500 до 800 в зависи­мости от глубины доработки двигателя.

В съёмках участвовал Goliath 700. Его 6,2-литровый V8 оснащён новым компрес­сором, иными головками цилиндров, альтер­нативным распредвалом и другими компонентами. В итоге мотор развивает 709 л.с.

В комплект доработки пикапов входят также иные бамперы с защитной рамой и допол­нительным светом, кастомный капот, альтер­нативный выхлоп и пороги с электроприводом.