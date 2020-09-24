Посмотрите, как 709-сильный пикап Goliath превращает в дым покрышки
Дмитрий Елизаров
Ателье Hennessey при помощи специально снятого видео предложило послушать звучание доработанного V8 пикапа Goliath и посмотреть на бернаут в его исполнении.
Ателье предлагает для пикапов Chevrolet Silverado и GMC Sierra четыре варианта апгрейда штатной конструкции. Все они именуются Goliath, но имеют различные индексы — от 500 до 800 в зависимости от глубины доработки двигателя.
В съёмках участвовал Goliath 700. Его 6,2-литровый V8 оснащён новым компрессором, иными головками цилиндров, альтернативным распредвалом и другими компонентами. В итоге мотор развивает 709 л.с.
В комплект доработки пикапов входят также иные бамперы с защитной рамой и дополнительным светом, кастомный капот, альтернативный выхлоп и пороги с электроприводом.
Самым крутым Голиафом в семействе Hennessey называет шестиколёсную версию пикапа стоимостью 375 000 долларов. Заднюю часть с подвеской, компонентами трансмиссии и грузовой платформой для таких Goliath тюнеры практически полностью изготавливают заново.