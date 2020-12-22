Битва континентов: 289-сильный Golf GTI TCR против 633-сильного Мустанга
Борис Закиров
YouTube-канал CAR Magazine выложил ролик с противостоянием в гонке по прямой на четверть мили (402 метра) хот-хэтча Volkswagen Golf GTI TCR и доработанного масл-кара RTR Ford Mustang Spitfire. Перед заездом характеристики автомобилей проверили на диностенде, и отдача хэтчбека оказалась вдвое меньшей, чем у Мустанга.
Под капотом у заднеприводного Ford Mustang Spitfire, доработанного компанией RTR, — пятилитровый V8 с нагнетателем Roush, который выдаёт 633 л.с. и 807 Нм крутящего момента. За переключения отвечает автоматическая трансмиссия. Всего было создано лишь 10 подобных машин.
2,0-литровая турбо-«четвёрка» хэтчбека Volkswagen Golf GTI TCR располагает куда меньшей отдачей: тест на диностенде показал 289 сил и 380 Нм, а коробка DSG с двойным сцеплением передаёт тягу на переднюю ось.
Несмотря на столь значительную разницу в мощности, в разгоне до сотни оба автомобиля оказались близки. Время Мустанга составило 5,68 секунды, Гольфа — на 0,68 секунды больше.
Дистанцию 402 метра Ford преодолел за 13,46 секунды, а Volkswagen приехал ровно на секунду позже.
Ранее состоялся дрэг-заезд между Ford Mustang Hoonicorn Кена Блока и Mazda
RX-7Ahura, построенная Робом Дамом. Мустанг вооружён 1400 лошадиными силами, тогда как у Мазды на 160 сил меньше. В итоге Кен Блок одержал три победы из четырёх.