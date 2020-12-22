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Битва континентов: 289-сильный Golf GTI TCR против 633-сильного Мустанга

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Борис Закиров

YouTube-канал CAR Magazine выложил ролик с противо­стоянием в гонке по прямой на четверть мили (402 метра) хот-хэтча Volkswagen Golf GTI TCR и дора­ботанного масл-кара RTR Ford Mustang Spitfire. Перед заездом харак­теристики автомо­билей проверили на диностенде, и отдача хэтчбека оказалась вдвое меньшей, чем у Мустанга.

  • Под капотом у заднеприводного Ford Mustang Spitfire, дора­ботанного компанией RTR, — пяти­литровый V8 с нагнетате­лем Roush, который выдаёт 633 л.с. и 807 Нм крутящего момента. За пере­ключения отвечает автомати­ческая трансмиссия. Всего было создано лишь 10 подобных машин.

  • 2,0-литровая турбо-«четвёрка» хэтчбека Volkswagen Golf GTI TCR располагает куда меньшей отдачей: тест на диностенде показал 289 сил и 380 Нм, а коробка DSG с двойным сцепле­нием передаёт тягу на переднюю ось.

  • Несмотря на столь значитель­ную разницу в мощности, в разгоне до сотни оба автомобиля оказались близки. Время Мустанга составило 5,68 секунды, Гольфа — на 0,68 секунды больше.

  • Дистанцию 402 метра Ford преодолел за 13,46 секунды, а Volkswagen приехал ровно на секунду позже.

  • Ранее состоялся дрэг-заезд между Ford Mustang Hoonicorn Кена Блока и Mazda RX-7 Ahura, построенная Робом Дамом. Мустанг вооружён 1400 лошадиными силами, тогда как у Мазды на 160 сил меньше. В итоге Кен Блок одержал три победы из четырёх.

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