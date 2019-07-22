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Volkswagen Golf GTi: 6 проблем горячего хэтчбека шестого поколения

Разбор

Валерий Арутин

В семидесятых Golf GTi стал родоначаль­ником хот-хэтчей, и в шестом поколении (2009–2013 гг.) по-прежнему оставался одним из бестселлеров класса. Не самым мощным, зато относи­тельно недорогим и простым по конструкции. Что, к сожалению, не избавляет владельца подержан­ного экзем­пляра от проблем. Вот наиболее серьёзные.

1. Лакокрасочное покрытие

Этот пункт можно включать в список проблем почти любого современ­ного автомобиля концерна VAG. И Golf GTi не исключение. Краска плохо «держит удар»: уже через 3–4 года сколы появляются на самых незащищён­ных местах, и в первую очередь на колёсных арках. А с пластика покрытие иногда и вовсе отвали­вается кусками.

Что делать

Где можно — защищать кузов плёнкой и аккуратнее мыть. А сколы стараться побыстрее закрашивать, пока не появилась ржавчина на металле.

2. Поршневые кольца

На Golf GTi устанавливали двух­литровый турбо­мотор в нескольких вариантах мощности. Он относится к так называемой «второй генерации» турбиро­ванных двигателей VAG — к сожалению, наименее надёжной. Корнем его много­численных проблем оказались слишком тонкие поршневые кольца, которые изнашиваются к 100–150 тыс. км. Обычно владелец узнаёт об этом по резкому росту расхода масла.

Что делать

Если двигатель требует до 1 литра масла на 1000 км пробега, замены колец не избежать: высокий угар масла ведёт к падению давления, быстрому износу распред­валов и т.п. Так что езда «на доливе» может увеличить стоимость будущей «капиталки» вдвое-втрое. При грамотном ремонте — с использованием деталей нового образца (Volkswagen модерни­зировал поршни в 2011 году) — ресурс двигателя будет выше. Особенно если менять масло почаще, чем предписывает инструкция.

3. Цепь ГРМ

Ещё одно слабое место почти всех турбо­моторов VAG тех лет — цепь привода распредвалов. Она может критично вытянуться уже к 80–90 тыс. км.

Что делать

При эксплуатации надо внимательно контроли­ровать состояние цепи — это делают, проверяя натяжи­тель через специальное отверстие в крышке привода ГРМ. И лучше не дожидаться его крайнего положе­ния, а сменить цепь вместе с этим самым натяжи­телем — он тоже был модерни­зирован и с новым цепь служит дольше.

4. Сцепление

В силу своей специфики Golf GTi с «механикой» — не редкость даже в России. Сама коробка надёжна, её ресурс около 300 тыс. км. А вот сцепление может потребовать замены и на 50 тыс. км.

Что делать

Прежде всего — правильно ездить, не мучая транс­миссию и аккуратно обращаясь с крайней левой из трёх педалей. Тогда сцепление легко прослужит и 150 тыс. км.

5. DSG

Про этот агрегат вы тоже наверняка много раз читали. Но на Golf GTi VI поколения устанавли­вали робот с «мокрыми сцепле­ниями», более надёжный по кон­струкции. Эти сцепления, кстати, способны проехать до 150 тыс. км без замены. А вот сама коробка может вдруг уйти в аварий­ный режим или просто отказаться работать.

Что делать

Причиной большинства бед обычно становится управля­ющая часть коробки — мехатроник. Новый он стоит более 100 тыс. рублей, но в специализи­рованных сервисах научились его ремонти­ровать, что обойдётся вдвое дешевле. Рецепт долголетия всё тот же — аккурат­ная эксплуа­тация с регулярной заменой масла.

6. Передняя подвеска

Но кто покупает Golf GTi для неспешных воскресных проме­надов? Бурная жизнь обычно бывает даже у хэтч­беков «в стоке», не говоря уже о тюнинго­ванных экзем­плярах. Возможно поэтому нагружен­ная большим двигателем передняя подвеска требует внимания чаще обычного.

Что делать

Быстрее всего сдаются стойки стабилизатора — примерно каждые 30–50 тыс. км. Следующая статья расходов — задние сайлент­блоки передних рычагов, которые приходит­ся менять в среднем каждые 60 тыс. км. Следом могут засбоить подшип­ники передних ступиц (у задних, кстати, ресурс примерно такой же). Владельцев выручает то, что GTi и «обычный» Golf во многом унифици­рованы по подвеске, и новые детали стоят недорого — всего несколько тысяч рублей.

Отчет подготовлен при содействии специалистов техцентра Tigerbox

Если вам кажется, что мы что-то упустили, – поделитесь с нами своей историей владения!

Отзывы реальных владельцев Golf GTi

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Анимация: Павел Михеев
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