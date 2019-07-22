Volkswagen Golf GTi: 6 проблем горячего хэтчбека шестого поколения

1. Лакокрасочное покрытие

Этот пункт можно включать в список проблем почти любого современ­ного автомобиля концерна VAG. И Golf GTi не исключение. Краска плохо «держит удар»: уже через 3–4 года сколы появляются на самых незащищён­ных местах, и в первую очередь на колёсных арках. А с пластика покрытие иногда и вовсе отвали­вается кусками.

Что делать

Где можно — защищать кузов плёнкой и аккуратнее мыть. А сколы стараться побыстрее закрашивать, пока не появилась ржавчина на металле.