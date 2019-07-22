Volkswagen Golf GTi: 6 проблем горячего хэтчбека шестого поколения
Валерий Арутин
В семидесятых Golf GTi стал родоначальником хот-хэтчей, и в шестом поколении (2009–2013 гг.) по-прежнему оставался одним из бестселлеров класса. Не самым мощным, зато относительно недорогим и простым по конструкции. Что, к сожалению, не избавляет владельца подержанного экземпляра от проблем. Вот наиболее серьёзные.
1. Лакокрасочное покрытие
Этот пункт можно включать в список проблем почти любого современного автомобиля концерна VAG. И Golf GTi не исключение. Краска плохо «держит удар»: уже через 3–4 года сколы появляются на самых незащищённых местах, и в первую очередь на колёсных арках. А с пластика покрытие иногда и вовсе отваливается кусками.
Что делать
Где можно — защищать кузов плёнкой и аккуратнее мыть. А сколы стараться побыстрее закрашивать, пока не появилась ржавчина на металле.
2. Поршневые кольца
На Golf GTi устанавливали двухлитровый турбомотор в нескольких вариантах мощности. Он относится к так называемой «второй генерации» турбированных двигателей VAG — к сожалению, наименее надёжной. Корнем его многочисленных проблем оказались слишком тонкие поршневые кольца, которые изнашиваются к 100–
Что делать
Если двигатель требует до 1 литра масла на 1000 км пробега, замены колец не избежать: высокий угар масла ведёт к падению давления, быстрому износу распредвалов и т.п. Так что езда «на доливе» может увеличить стоимость будущей «капиталки» вдвое-втрое. При грамотном ремонте — с использованием деталей нового образца (Volkswagen модернизировал поршни в 2011 году) — ресурс двигателя будет выше. Особенно если менять масло почаще, чем предписывает инструкция.
3. Цепь ГРМ
Ещё одно слабое место почти всех турбомоторов VAG тех лет — цепь привода распредвалов. Она может критично вытянуться уже к 80–
Что делать
При эксплуатации надо внимательно контролировать состояние цепи — это делают, проверяя натяжитель через специальное отверстие в крышке привода ГРМ. И лучше не дожидаться его крайнего положения, а сменить цепь вместе с этим самым натяжителем — он тоже был модернизирован и с новым цепь служит дольше.
4. Сцепление
В силу своей специфики Golf GTi с «механикой» — не редкость даже в России. Сама коробка надёжна, её ресурс около
Что делать
Прежде всего — правильно ездить, не мучая трансмиссию и аккуратно обращаясь с крайней левой из трёх педалей. Тогда сцепление легко прослужит
5. DSG
Про этот агрегат вы тоже наверняка много раз читали. Но на Golf GTi VI поколения устанавливали робот с «мокрыми сцеплениями», более надёжный по конструкции. Эти сцепления, кстати, способны проехать до
Что делать
Причиной большинства бед обычно становится управляющая часть коробки — мехатроник. Новый он стоит более
6. Передняя подвеска
Но кто покупает Golf GTi для неспешных воскресных променадов? Бурная жизнь обычно бывает даже у хэтчбеков «в стоке», не говоря уже о тюнингованных экземплярах. Возможно поэтому нагруженная большим двигателем передняя подвеска требует внимания чаще обычного.
Что делать
Быстрее всего сдаются стойки стабилизатора — примерно каждые 30–50 тыс. км. Следующая статья расходов — задние сайлентблоки передних рычагов, которые приходится менять в среднем каждые 60 тыс. км. Следом могут засбоить подшипники передних ступиц (у задних, кстати, ресурс примерно такой же). Владельцев выручает то, что GTi и «обычный» Golf во многом унифицированы по подвеске, и новые детали стоят недорого — всего несколько тысяч рублей.