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Заряженный VW Golf представлен сразу в трёх версиях

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Николай Андреев

Семейство Volkswagen Golf восьмого поколения пополни­лось тремя заряжен­ными испол­не­ниями — бензиновой GTI, дизельной GTD и гибридной GTE. Их мировая премьера состоится на Женев­ском авто­салоне в начале марта.

Volkswagen Golf GTI
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Volkswagen Golf GTI

Новому Volkswagen Golf GTI досталась двух­литровая «турбо­­четвёрка» мощностью 245 л.с. (370 Н·м), которая идёт в паре с шестиступен­чатой «механикой» или семиступен­чатым «роботом» с двумя сцепле­ниями. GTI имеет красные вставки в решётке ради­атора, два разне­сённых патрубка выпуск­ной системы, ориги­нальный бампер с пятью свето­диодными лампами и фирмен­ную отделку сидений красной клеткой.

Volkswagen Golf GTD
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Volkswagen Golf GTD

Volkswagen Golf GTD оснащён двухлитровым турбо­дизелем с отдачей 200 л.с. (400 Н·м), сочета­ющимся только с «роботом». Такой хот-хэтч можно отличить по серым декора­тивным вставкам и выхлопной трубе с двойной насадкой.

Volkswagen Golf GTE
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Volkswagen Golf GTE

Гибридная силовая установка Volkswagen Golf GTE состоит из 1,4-литрового бензино­вого турбо­мотора, 115-сильного электро­двигателя, встроен­ного в шестиступен­чатый «робот» с двумя сцепле­ниями, и аккуму­лятора ёмкостью 13 кВт·ч. Совокупная мощность состав­ляет 245 л.с. (400 Н·м). Только на электро­тяге гибрид про­езжает до 60 кило­метров, а макси­мальная скорость будет ограни­чена 130 км/ч. Golf GTE отлича­ется синим декором и хромиро­ванной накладкой на заднем бампере, имити­рующей выхлопные трубы.

Динамические характеристики всех трёх версий пока не раскрыва­ются. Новые хот-хэтчи имеют передний бампер с увеличен­ным воздухо­забор­ником и ориги­нальные колёсные диски диаметром от 17 до 19 дюймов. Опци­онально доступны передние противо­туманки, состоящие из 10 шести­угольников, а также свето­диодная полоса в решётке радиатора. У GTI и GTD подвеска занижена на 15 милли­метров по срав­нению с обычными хэтч­беками и имеет другие настройки.

В Европе продажи Volkswagen Golf GTI, GTD и GTE начнутся летом. Тогда же пред­ставят самую мощную версию модели — полноприводный Golf R.

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