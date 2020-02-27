Заряженный VW Golf представлен сразу в трёх версиях
Николай Андреев
Семейство Volkswagen Golf восьмого поколения пополнилось тремя заряженными исполнениями — бензиновой GTI, дизельной GTD и гибридной GTE. Их мировая премьера состоится на Женевском автосалоне в начале марта.
Новому Volkswagen Golf GTI досталась двухлитровая «турбочетвёрка» мощностью 245 л.с. (370 Н·м), которая идёт в паре с шестиступенчатой «механикой» или семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. GTI имеет красные вставки в решётке радиатора, два разнесённых патрубка выпускной системы, оригинальный бампер с пятью светодиодными лампами и фирменную отделку сидений красной клеткой.
Volkswagen Golf GTD оснащён двухлитровым турбодизелем с отдачей 200 л.с. (400 Н·м), сочетающимся только с «роботом». Такой хот-хэтч можно отличить по серым декоративным вставкам и выхлопной трубе с двойной насадкой.
Гибридная силовая установка Volkswagen Golf GTE состоит из 1,4-литрового бензинового турбомотора, 115-сильного электродвигателя, встроенного в шестиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями, и аккумулятора ёмкостью 13 кВт·ч. Совокупная мощность составляет 245 л.с. (400 Н·м). Только на электротяге гибрид проезжает до 60 километров, а максимальная скорость будет ограничена
Динамические характеристики всех трёх версий пока не раскрываются. Новые хот-хэтчи имеют передний бампер с увеличенным воздухозаборником и оригинальные колёсные диски диаметром от 17 до 19 дюймов. Опционально доступны передние противотуманки, состоящие из 10 шестиугольников, а также светодиодная полоса в решётке радиатора. У GTI и GTD подвеска занижена на 15 миллиметров по сравнению с обычными хэтчбеками и имеет другие настройки.
В Европе продажи Volkswagen Golf GTI, GTD и GTE начнутся летом. Тогда же представят самую мощную версию модели — полноприводный Golf R.