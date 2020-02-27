Заряженный VW Golf представлен сразу в трёх версиях

Гибридная силовая установка Volkswagen Golf GTE состоит из 1,4-литрового бензино­вого турбо­мотора, 115-сильного электро­двигателя, встроен­ного в шестиступен­чатый «робот» с двумя сцепле­ниями, и аккуму­лятора ёмкостью 13 кВт·ч. Совокупная мощность состав­ляет 245 л.с. (400 Н·м). Только на электро­тяге гибрид про­езжает до 60 кило­метров, а макси­мальная скорость будет ограни­чена 130 км/ч. Golf GTE отлича­ется синим декором и хромиро­ванной накладкой на заднем бампере, имити­рующей выхлопные трубы.

Динамические характеристики всех трёх версий пока не раскрыва­ются. Новые хот-хэтчи имеют передний бампер с увеличен­ным воздухо­забор­ником и ориги­нальные колёсные диски диаметром от 17 до 19 дюймов. Опци­онально доступны передние противо­туманки, состоящие из 10 шести­угольников, а также свето­диодная полоса в решётке радиатора. У GTI и GTD подвеска занижена на 15 милли­метров по срав­нению с обычными хэтч­беками и имеет другие настройки.

В Европе продажи Volkswagen Golf GTI, GTD и GTE начнутся летом. Тогда же пред­ставят самую мощную версию модели — полноприводный Golf R.