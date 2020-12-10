Посмотрите на коллекционера, собравшего 17 редких VW Golf
Дмитрий Елизаров
История коллекционера, автоэлектрика и механика Стива Смита опубликована на YouTube-канале Deutsche Auto Parts. Стив проникся любовью к VW Golf GTI ещё в юные годы, а сейчас в его гараже — около двух десятков машин, включая и исключительно редкие экземпляры.
Как рассказал сам коллекционер, его юность пришлась на годы повального увлечения хот-хэтчами — то есть на время, когда свою популярность завоёвывал основатель этого сегмента, Golf GTI первого поколения. В то время Стив жил в Великобритании, и уже тогда вместе с братом стал обладателем нескольких экземпляров GTI.
Позже Смит был вынужден переехать в США, но своего увлечения не оставил, продолжая коллекционировать разнокалиберные Фольксвагены. Сейчас в его коллекции около 20 машин, а готовы к ежедневному использованию 17 из них.
Учитывая специализацию поклонника Гольфов, ремонтом и восстановлением свежеприобретённых экземпляров он чаще всего занимается сам. Порой, по его словам, приходится кое-какие компоненты изготавливать с нуля. Для этого Стив проектирует деталь и печатает её на
3D-принтере.
Одним из наиболее редких Гольфов в его собрании считается Golf второго поколения в исполнении Rallye. По словам Стива, всего таких машин Volkswagen выпустил 5070 единиц, а в Штатах насчитывается лишь около полутора десятков, причём официально в стране они никогда не продавались.
Отличался «омологационный» Гольф особым оформлением кузова с иными фарами и угловатыми колёсными арками в стиле Audi Quattro и более компактным двигателем объёмом 1763 кубических сантиметра с нагнетателем. Развивал такой мотор 160 л.с. и работал с системой полного привода.
Стоимость коллекции Смита неизвестна. В ноябре в Великобритании VW Golf 1980 года с пробегом всего 1200 километров был продан с аукциона за 15 750 фунтов (21 тысяча долларов).