Посмотрите на коллекционера, собравшего 17 редких VW Golf

Как рассказал сам коллекционер, его юность пришлась на годы поваль­ного увлечения хот-хэтчами — то есть на время, когда свою популяр­ность завоёвывал основатель этого сегмента, Golf GTI первого поколения. В то время Стив жил в Велико­британии, и уже тогда вместе с братом стал облада­телем нескольких экземпляров GTI.

Позже Смит был вынужден переехать в США, но своего увлечения не оставил, продолжая коллекци­онировать разно­калиберные Фолькс­вагены. Сейчас в его коллекции около 20 машин, а готовы к ежедневному исполь­зованию 17 из них.

Учитывая специализацию поклонника Гольфов, ремонтом и восстанов­лением свежепри­обретённых экзем­пляров он чаще всего занимается сам. Порой, по его словам, приходится кое-какие компоненты изготав­ливать с нуля. Для этого Стив проектирует деталь и печатает её на 3D-прин ­тере.

Одним из наиболее редких Гольфов в его собрании считается Golf второго поколения в исполнении Rallye. По словам Стива, всего таких машин Volkswagen выпустил 5070 единиц, а в Штатах насчиты­вается лишь около полутора десятков, причём официально в стране они никогда не продавались.

Отличался «омологационный» Гольф особым оформ­лением кузова с иными фарами и угловатыми колёсными арками в стиле Audi Quattro и более компактным двигателем объёмом 1763 кубических санти­метра с нагнетателем. Развивал такой мотор 160 л.с. и работал с системой полного привода.