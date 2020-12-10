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Посмотрите на коллекционера, собравшего 17 редких VW Golf

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Дмитрий Елизаров

История коллекционера, автоэлектрика и механика Стива Смита опублико­вана на YouTube-канале Deutsche Auto Parts. Стив проникся любовью к VW Golf GTI ещё в юные годы, а сейчас в его гараже — около двух десятков машин, включая и исключи­тельно редкие экземпляры.

  • Как рассказал сам коллекционер, его юность пришлась на годы поваль­ного увлечения хот-хэтчами — то есть на время, когда свою популяр­ность завоёвывал основатель этого сегмента, Golf GTI первого поколения. В то время Стив жил в Велико­британии, и уже тогда вместе с братом стал облада­телем нескольких экземпляров GTI.

  • Позже Смит был вынужден переехать в США, но своего увлечения не оставил, продолжая коллекци­онировать разно­калиберные Фолькс­вагены. Сейчас в его коллекции около 20 машин, а готовы к ежедневному исполь­зованию 17 из них.

  • Учитывая специализацию поклонника Гольфов, ремонтом и восстанов­лением свежепри­обретённых экзем­пляров он чаще всего занимается сам. Порой, по его словам, приходится кое-какие компоненты изготав­ливать с нуля. Для этого Стив проектирует деталь и печатает её на 3D-прин­тере.

  • Одним из наиболее редких Гольфов в его собрании считается Golf второго поколения в исполнении Rallye. По словам Стива, всего таких машин Volkswagen выпустил 5070 единиц, а в Штатах насчиты­вается лишь около полутора десятков, причём официально в стране они никогда не продавались.

  • Отличался «омологационный» Гольф особым оформ­лением кузова с иными фарами и угловатыми колёсными арками в стиле Audi Quattro и более компактным двигателем объёмом 1763 кубических санти­метра с нагнетателем. Развивал такой мотор 160 л.с. и работал с системой полного привода.

  • Стоимость коллекции Смита неизвестна. В ноябре в Велико­британии VW Golf 1980 года с пробегом всего 1200 километров был продан с аукциона за 15 750 фунтов (21 тысяча долларов).

А у вас имеется тайная страсть к конкретной модели?

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