Восьмой «Гольф» поймали без камуфляжа (но это не точно)

У хэтчбека увеличился передний свес, линия крыши теперь более покатая и фары стали компактнее. При этом он сохранил фирменную заднюю стойку кузова и в целом модель осталась узнаваемой.

В новом поколении платформа MQB останется, но будет модернизирована. В гамму двигателей войдёт гибридная версия (она есть и у нынешнего «Гольфа), а салон в топовых комплектациях станет полностью цифровым в стиле флагманского кроссовера Touareg.