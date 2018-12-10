Восьмой «Гольф» поймали без камуфляжа (но это не точно)
Компания Volkswagen недавно показала первый тизер хэтчбека Golf восьмого поколения, а сейчас в Южной Африке на трассе сняли (вроде бы) новую модель без единой маскировочной накладки!
Детали:
У хэтчбека увеличился передний свес, линия крыши теперь более покатая и фары стали компактнее. При этом он сохранил фирменную заднюю стойку кузова и в целом модель осталась узнаваемой.
В новом поколении платформа MQB останется, но будет модернизирована. В гамму двигателей войдёт гибридная версия (она есть и у нынешнего «Гольфа), а салон в топовых комплектациях станет полностью цифровым в стиле флагманского кроссовера Touareg.
«Восьмой» Golf будет запущен в производство летом 2019 года, а продажи начнутся осенью.