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Восьмой «Гольф» поймали без камуфляжа (но это не точно)

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Компания Volkswagen недавно показала первый тизер хэтчбека Golf восьмого поколения, а сейчас в Южной Африке на трассе сняли (вроде бы) новую модель без единой маскировочной накладки!

Детали:

  • У хэтчбека увеличился передний свес, линия крыши теперь более покатая и фары стали компактнее. При этом он сохранил фирменную заднюю стойку кузова и в целом модель осталась узнаваемой.

  • В новом поколении платформа MQB останется, но будет модернизирована. В гамму двигателей войдёт гибридная версия (она есть и у нынешнего «Гольфа), а салон в топовых комплектациях станет полностью цифровым в стиле флагманского кроссовера Touareg.

  • «Восьмой» Golf будет запущен в производство летом 2019 года, а продажи начнутся осенью.

Как вам новый «Гольф»?

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