Представлен самый экстремальный Volkswagen Golf GTI: 300 сил и режим Special
Борис Закиров
Компания Volkswagen представила Golf GTI Clubsport — самую мощную версию хэтчбека Golf на данный момент. Новинка получила 300-сильный мотор, доработанную подвеску и более эффективные тормоза. Добавлен режим Special, настроенный специально для трассы Нюрбургринг.
Снаружи Golf отличается дополнительным сплиттером спереди и переработанными воздухозаборниками, двусоставным спойлером на крышке багажника, увеличенными порогами с полосками чёрного цвета и новыми колёсными дисками диаметром 18 и 19 дюймов. Выхлопные трубы овальные, вместо круглых на обычном Golf GTI.
Отдачу двигателя GTI Clubsport повысили с 242 л.с. и 370 Нм до 300 л.с. и 400 Нм за счёт новой турбины Continental, перенастроенной системы управления и интеркулера большего размера. Это выводит модель на один уровень с Renault Megane RS (280 л.с., 390 Нм) и Ford Focus ST (280 л.с., 420 Нм).
Тяга передаётся на переднюю ось через семиступенчатый «робот» DSG. Версии с «механикой» не предусмотрено. Перенастроенные передаточные числа коробки также помогли сделать GTI Clubsport динамичнее. На разгон до сотни GTI Clubsport затрачивает «менее 6 секунд» (точные цифры пока не уточняются), а максимальная скорость составляет
250 км/ч.Время Golf GTI — 6,2 секунды, Focus ST — 5,7 секунды, а Megane RS — 5,8 секунды.
Автомобиль получил электромеханическую блокировку дифференциала вместо электронной имитации на обычном GTI и уменьшенный на 15 мм дорожный просвет. Изменились настройки пружин и амортизаторов, перенастроены углы установки колёс. В качестве опции для версии Clubsport доступны адаптивные амортизаторы DCC с 15 регулировками жёсткости подвески.
В настройки мехатронного шасси GTI Clubsport добавлен режим управления Special, настроенный специально для трассы Нюрбургринг. Он включает более мягкие настройки подвески, чем в режиме Sport,
из-заспецифичного ландшафта трассы.
Хэтчбек обзавёлся увеличенными в размере и более лёгкими тормозами с двухпоршневыми суппортами. На опциональных
19-дюймовых колёсах с покрышками Michelin Pilot Sport Cup 2 пятидверка проезжает Нюрбургринг за 7 минут 54 секунды — на 13 секунд быстрее стандартного Golf GTI.
Продажи модели стартуют в ноябре, но цены пока не обнародованы. Обычный Golf GTI в Германии стоит от 37 607 евро (44,2 тысячи долларов США). О поставках хэтчбека в Россию не сообщалось.