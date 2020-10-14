Представлен самый экстремальный Volkswagen Golf GTI: 300 сил и режим Special

Автомобиль получил электро­механическую блокировку дифферен­циала вместо электронной имитации на обычном GTI и уменьшен­ный на 15 мм дорожный просвет. Изменились настройки пружин и аморти­заторов, перена­строены углы установки колёс. В качестве опции для версии Clubsport доступны адаптивные аморти­заторы DCC с 15 регули­ровками жёсткости подвески.

В настройки мехатронного шасси GTI Clubsport добавлен режим управления Special, настроенный специально для трассы Нюрбург­ринг. Он включает более мягкие настройки подвески, чем в режиме Sport, из-за специфичного ландшафта трассы.

Хэтчбек обзавёлся увеличенными в размере и более лёгкими тормозами с двух­поршне­выми суппортами. На опциональных 19-дюймо ­вых колёсах с покрышками Michelin Pilot Sport Cup 2 пятидверка проезжает Нюрбургринг за 7 минут 54 секунды — на 13 секунд быстрее стандартного Golf GTI.