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Представлен самый экстремальный Volkswagen Golf GTI: 300 сил и режим Special

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Борис Закиров

Компания Volkswagen представила Golf GTI Clubsport — самую мощную версию хэтчбека Golf на данный момент. Новинка получила 300-сильный мотор, доработанную подвеску и более эффективные тормоза. Добавлен режим Special, настроенный специально для трассы Нюрбургринг.

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  • Снаружи Golf отличается допол­нитель­ным сплиттером спереди и перера­ботанными воздухо­заборниками, двусостав­ным спойлером на крышке багажника, увели­чен­ными порогами с полосками чёрного цвета и новыми колёсными дисками диаметром 18 и 19 дюймов. Выхлопные трубы овальные, вместо круглых на обычном Golf GTI.

  • Отдачу двигателя GTI Clubsport повысили с 242 л.с. и 370 Нм до 300 л.с. и 400 Нм за счёт новой турбины Continental, перена­строенной системы управления и интер­кулера большего размера. Это выводит модель на один уровень с Renault Megane RS (280 л.с., 390 Нм) и Ford Focus ST (280 л.с., 420 Нм).

  • Тяга передаётся на переднюю ось через семиступен­чатый «робот» DSG. Версии с «механикой» не преду­смотрено. Перена­строенные передаточные числа коробки также помогли сделать GTI Clubsport динамичнее. На разгон до сотни GTI Clubsport затрачи­вает «менее 6 секунд» (точные цифры пока не уточняются), а максимальная скорость составляет 250 км/ч. Время Golf GTI — 6,2 секунды, Focus ST — 5,7 секунды, а Megane RS — 5,8 секунды.

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  • Автомобиль получил электро­механическую блокировку дифферен­циала вместо электронной имитации на обычном GTI и уменьшен­ный на 15 мм дорожный просвет. Изменились настройки пружин и аморти­заторов, перена­строены углы установки колёс. В качестве опции для версии Clubsport доступны адаптивные аморти­заторы DCC с 15 регули­ровками жёсткости подвески.

  • В настройки мехатронного шасси GTI Clubsport добавлен режим управления Special, настроенный специально для трассы Нюрбург­ринг. Он включает более мягкие настройки подвески, чем в режиме Sport, из-за специфичного ландшафта трассы.

  • Хэтчбек обзавёлся увеличенными в размере и более лёгкими тормозами с двух­поршне­выми суппортами. На опциональных 19-дюймо­вых колёсах с покрышками Michelin Pilot Sport Cup 2 пятидверка проезжает Нюрбургринг за 7 минут 54 секунды — на 13 секунд быстрее стандартного Golf GTI. 

  • Продажи модели стартуют в ноябре, но цены пока не обнародо­ваны. Обычный Golf GTI в Германии стоит от 37 607 евро (44,2 тысячи долларов США). О поставках хэтчбека в Россию не сообщалось.

Нужны ли в России горячие хэтчбеки?

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