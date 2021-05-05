Мячом для гольфа попали в едущий BMW с 277 метров: это рекорд

Коврик для гольфиста расстелили прямо на взлётно-посадочной полосе аэродрома Элвингтона в английском Йоркшире. Кабриолет пилотировал член гоночной команды BMW Motorsport Пол О'Нил. Автомобиль стартовал за несколько десятков метров до точки, где находился Армитидж, а его задачей было отправить мяч в полёт в тот момент, когда кабриолет проезжал мимо.

Таким образом, спортсмену пришлось рассчитывать силу и направ­ление удара и синхрони­зировать их с вектором и скоростью движения машины — проще говоря, попытаться предугадать точку, в которой мяч и кабриолет могли встретиться.

Эмоции Пола и Маркуса, когда им всё же удалось добиться своего, явно вышли за привычные для англичан рамки. Однако при ближайшем рассмотрении выяснилось, что до рекорда BMW в момент попадания мяча не доехала буквально пары метров, и дуэту пришлось начинать заново. Потребо­вался на достижение результата не один десяток попыток, причём лобовое стекло BMW M8 такого испытания всё же не выдержало.

В 2012 году в аналогичном мероприятии участво­вали Дэвид Култхард и гольфист Джейк Шепард: их достижение составляет «всего» 250 метров. Однако издание The Drive отмечает, что предыдущий рекорд можно считать более сложным. Дело в том, что Култхард ездил на родстере Mercedes-Benz SLS AMG, салон которого заметно компактнее, чем у кабриолета BMW M8, — а значит, и попасть в него труднее.