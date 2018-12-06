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​​Volkswagen показал тизер нового хэтчбека Golf

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Во ходе ежегодной отчетной конференции компания Volkswagen представила первый эскиз хэтчбека Golf восьмого поколения.

Детали:

  • Новый хэтч сохранит узнаваемую массивную заднюю стойку кузова, а фары станут более компактными.

  • По слухам, восьмой Golf получит модернизированную платформу MQB и слегка увеличится в размерах.

  • «Восьмой» Golf будет запущен в производство летом 2019 года, а официальная премьера состоится осенью на моторшоу во Франкфурте.

На той же конференции Volkswagen объявил об оптимизации модельного ряда – в следующем году число модификаций сократится на четверть, что позволит к концу 2020 года сэкономить 3 миллиарда евро.

Ждете новый Golf?

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