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В Дубае продают уникальный «золотой» Nissan GT-R. Цена: 32 миллиона рублей

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Михаил Кондратьев

На портале James Edition выставлен на продажу необычный Nissan GT-R 2014 года выпуска. Это «золотой» спорткар с уникальной гравировкой на всём кузове. Стоимость двухдверки составляет 1,6 миллиона дирхам ОАЭ или примерно 32 миллиона рублей.

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  • Автомобиль готовили к тюнинг-фестивалю SEMA 2016 года. В проекте приняли участие ателье Kuhl Racing, производитель колёсных дисков AMF Forged и студия Izawa Art Design. Последняя отвечала за особое оформление GT-R.

  • В процессе подготовки весь кузов спорткара был очищен от заводской краски. После на него нанесли контуры будущих рисунков и вручную выгравировали узоры на всех без исключения деталях. Примечательно, что авторам удалось добиться одинакового «золотого» эффекта на основных панелях и на неметаллических элементах.

  • Детали, окрашенные в тон кузова, появились также под капотом и в салоне. Другими особенностями двухдверки стали иной обвес и расширенные арки, куда поместились нештатные колёса, установленные в стэнс-стиле.

  • В остальном GT-R не изменился, здесь по-прежнему мотор V6 с двумя турбинами и 545 л.с. Пробег машины составляет шесть тысяч километров. В 2016-м проект оценивался в миллион долларов.

  • Летом 2020 года компания Gordon Murray Automotive, основанная знаменитым инженером и автором легендарного McLaren F1 Гордоном Марри, представила суперкар T.50. Его моторный отсек отделан золотой фольгой — материал применили для изоляции жара двигателя V12 и защиты механизмов от высоких температур.

Как вам «лук» этого GT-R?

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