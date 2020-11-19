Посмотрите на моторный отсек суперкара GMA T.50, который обшили золотом
Борис Закиров
Компания Gordon Murray Automotive выложила ролик, в котором подробнее рассказала об устройстве суперкара Т.50. Одна из его особенностей — моторный отсек, отделанный золотой фольгой. Ранее инженер Гордон Марри применил такое решение в другом своём детище – суперкаре McLaren F1.
Главные герои видеоролика – технический директор Gordon Murray Automotive Фрэнк Коппак и посол бренда (а по совместительству — четырёхкратный чемпион гоночной серии IndyCar) Дарио Франкитти. Они рассказали о первом тестовом прототипе суперкара, получившем имя ХР1.
Весь монокок, включая часть моторного отсека, весит всего 100 килограммов. Золотая фольга применена для изоляции жара атмосферного V12 и защиты других механизмов от высоких температур. Несмотря на объём в 3,9 литра, двигатель способен развивать 663 л.с. и 476 Нм крутящего момента, а также может раскрутиться до 12 100 оборотов в минуту.
Ролик также позволяет взглянуть на узлы подвески (пассивной, без регулировок), рулевую рейку и усилитель тормозов.
Всего для тестов компания планирует построить 11 прототипов, два из которых будут разбиты в рамках утверждения соответствия правилам безопасности. Лишь после этого начнётся полноценное производство модели. Показанный в видеоролике ХР1 соберут и выпустят на дороги примерно через месяц.
Суперкар GMA T.50 показали в августе 2020 года. Он считается идеологическим преемником McLaren F1 – два творения Гордона Марри объединяют двери типа «крылья бабочки», посадочная компоновка с водительским местом по центру и сложная аэродинамика. Масса Т.50 составляет всего 986 килограммов, из которых 178 приходятся на двигатель, что делает его самым лёгким дорожным V12 в мире.
Всего будет выпущено 100 подобных машин стоимостью от 2,36 миллиона фунтов стерлингов (3,12 миллиона долларов США).