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Посмотрите на моторный отсек суперкара GMA T.50, который обшили золотом

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Борис Закиров

Компания Gordon Murray Automotive выложила ролик, в котором подробнее рассказала об устройстве суперкара Т.50. Одна из его особенностей — моторный отсек, отделанный золотой фольгой. Ранее инженер Гордон Марри применил такое решение в другом своём детище – суперкаре McLaren F1.

  • Главные герои видеоролика – технический директор Gordon Murray Automotive Фрэнк Коппак и посол бренда (а по совмести­тельству — четырёх­кратный чемпион гоночной серии IndyCar) Дарио Франкитти. Они рассказали о первом тестовом прототипе суперкара, получившем имя ХР1.

  • Весь монокок, включая часть моторного отсека, весит всего 100 килограммов. Золотая фольга применена для изоляции жара атмосферного V12 и защиты других механизмов от высоких температур. Несмотря на объём в 3,9 литра, двигатель способен развивать 663 л.с. и 476 Нм крутящего момента, а также может раскрутиться до 12 100 оборотов в минуту.

  • Ролик также позволяет взглянуть на узлы подвески (пассивной, без регулировок), рулевую рейку и усилитель тормозов.

  • Всего для тестов компания планирует построить 11 прото­типов, два из которых будут разбиты в рамках утверж­дения соответ­ствия правилам безопас­ности. Лишь после этого начнётся полноценное произ­водство модели. Показанный в видео­ролике ХР1 соберут и выпустят на дороги примерно через месяц.

  • Суперкар GMA T.50 показали в августе 2020 года. Он считается идео­логи­ческим преемником McLaren F1 – два творения Гордона Марри объединяют двери типа «крылья бабочки», посадочная компоновка с водитель­ским местом по центру и сложная аэро­динамика. Масса Т.50 составляет всего 986 кило­граммов, из которых 178 приходятся на двигатель, что делает его самым лёгким дорожным V12 в мире.

  • Всего будет выпущено 100 подобных машин стоимостью от 2,36 миллиона фунтов стерлингов (3,12 миллиона долларов США).

Т.50 – достойный наследник легендарного F1?

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