Посмотрите на моторный отсек суперкара GMA T.50, который обшили золотом

Ролик также позволяет взглянуть на узлы подвески (пассивной, без регулировок), рулевую рейку и усилитель тормозов.

Всего для тестов компания планирует построить 11 прото­типов, два из которых будут разбиты в рамках утверж­дения соответ­ствия правилам безопас­ности. Лишь после этого начнётся полноценное произ­водство модели. Показанный в видео­ролике ХР1 соберут и выпустят на дороги примерно через месяц.

Суперкар GMA T.50 показали в августе 2020 года. Он считается идео­логи­ческим преемником McLaren F1 – два творения Гордона Марри объединяют двери типа «крылья бабочки», посадочная компоновка с водитель­ским местом по центру и сложная аэро­динамика. Масса Т.50 составляет всего 986 кило­граммов, из которых 178 приходятся на двигатель, что делает его самым лёгким дорожным V12 в мире.