В России появятся золотые Теслы: цену уже объявили
Дмитрий Елизаров
Компания Caviar, известная роскошным ювелирным «тюнингом» мобильных гаджетов и смартфонов, анонсировала первый проект в области автотранспорта. Дизайнеры фирмы разработали дополнения к экстерьеру Tesla Model S с покрытием из золота
Проект Caviar именуется Model Excellence 24K — это кузов цвета «высококачественной нефти» (то есть чёрный) со вставками с золотым покрытием. Model S получит альтернативную радиаторную решётку под названием Thunderball, новые накладки на бампера и пороги, спойлер на крышке багажника и особые колёсные диски, также отделанные золотом, — они именуются Ecstasy of Gold.
Помимо экстерьера, золотые накладки появятся и в салоне, причём на демонстрационном фото изображён интерьер уже обновлённой Model S со «штурвалом» вместо руля.
Компания планирует собрать только 99 экземпляров таких электромобилей, при этом высокая стоимость объясняется не только применением драгоценного металла. В качестве базы для всей партии выступит Model S в комплектации Plaid, самая быстрая на данный момент версия. Она комплектуется тремя электромоторами совокупной отдачей 1034 л.с. и способна ускориться до 60 миль в час
(96 км/ч)за 1,99 секунды. В США такой электрокар стоит минимум 120 тысяч долларов.
Как заявили в компании, комплектовать электромобиль золотой отделкой планируется на российских мощностях Caviar в Нижнем Новгороде. Первые товарные Model Excellence 24K должны появиться ближе к концу нынешнего лета.
Tesla Model S пережила обновление в январе. Электромобилю слегка видоизменили внешность, радикально переработали интерьер и пересмотрели набор силовых установок. В будущем у Model S должна появиться ещё более хардкорная модификация Plaid+ с моторами на 1100 л.с.