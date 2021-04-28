В России появятся золотые Теслы: цену уже объявили

Проект Caviar именуется Model Excellence 24K — это кузов цвета «высоко­качественной нефти» (то есть чёрный) со вставками с золотым покрытием. Model S получит альтер­нативную радиаторную решётку под назва­нием Thunderball, новые накладки на бампера и пороги, спойлер на крышке багажника и особые колёсные диски, также отделанные золотом, — они именуются Ecstasy of Gold.

Помимо экстерьера, золотые накладки появятся и в салоне, причём на демонстра­ционном фото изображён интерьер уже обновлённой Model S со «штурвалом» вместо руля.

Компания планирует собрать только 99 экзем­пляров таких электро­мобилей, при этом высокая стоимость объясня­ется не только примене­нием драго­ценного металла. В качестве базы для всей партии выступит Model S в комплектации Plaid, самая быстрая на данный момент версия. Она комп­лектуется тремя электро­моторами совокупной отдачей 1034 л.с. и способна ускориться до 60 миль в час (96 км/ч) за 1,99 секунды. В США такой электрокар стоит минимум 120 тысяч долларов.

Как заявили в компании, комплектовать электро­мобиль золотой отделкой планиру­ется на российских мощностях Caviar в Нижнем Новгороде. Первые товарные Model Excellence 24K должны появиться ближе к концу нынешнего лета.