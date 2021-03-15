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Китайцы отделали минивэн Roewe iMax8 золотом. И всё ради искусства

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Кирилл Малышев

Китайская марка Roewe, принадлежащая корпорации SAIC, представила минивэн iMax8 в арт-исполнении. Фотографии новинки с очень эпатажным декором под золото опубликованы в паблике CarNewsChina в Facebook.

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  • Автором дизайна выступил китайский художник, дизайнер и архитектор Ванг Кайфан. Он не только заменил обычно хромированную отделку на «золотую», но и придумал другой дизайн для колёс и решётки радиатора. Они по-своему гармонируют с броским колером машины.

  • Возможно, такая экзотика нашла бы покупателей в Китае или, например, в Индии. Однако на данный момент это всего лишь один шоу-кар. Проект, как и почти все подобные коллаборации, реализован в маркетинговых целях. Впрочем, если публике очень понравится, нельзя исключать появления лимитированной серии в продаже.

  • Roewe iMax8 дебютировал осенью 2020 года. Это пятиметровый вэн с колёсной базой три метра. У него два дисплея на 12,3 дюйма спереди, пара мониторов для пассажиров второго ряда и проекционный экран. Под капотом — «турбочетвёрка» 2.0 на 234 л.с. в связке с 8-ступен­чатым «автоматом».

  • Ещё один бренд из портфеля SAIC — Wuling — в начале февраля открыл приём заказов на пикап Journey. За две недели новинка собрала 4000 заявок. Пикап вышел очень длинным и высоким, но узким: габариты 5105 х 1640 х 1810 мм при колёсной базе 3160 мм. Грузовой отсек предлагает 2 метра в длину, 1,5 метра в ширину и 36,5 сантиметра в высоту. Силовая установка пока только одна. Рядная «четвёрка» объёмом 1,5 литра развивает 99 лошадиных сил. Ей ассистирует 5-ступен­чатая механическая коробка.

Жалеете, что у нас почти нет минивэнов?

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