Китайцы отделали минивэн Roewe iMax8 золотом. И всё ради искусства

Автором дизайна выступил китайский художник, дизайнер и архитектор Ванг Кайфан. Он не только заменил обычно хромированную отделку на «золотую», но и придумал другой дизайн для колёс и решётки радиатора. Они по-своему гармонируют с броским колером машины.

Возможно, такая экзотика нашла бы покупателей в Китае или, например, в Индии. Однако на данный момент это всего лишь один шоу-кар. Проект, как и почти все подобные коллаборации, реализован в маркетинговых целях. Впрочем, если публике очень понравится, нельзя исключать появления лимитированной серии в продаже.

Roewe iMax8 дебютировал осенью 2020 года. Это пятиметровый вэн с колёсной базой три метра. У него два дисплея на 12,3 дюйма спереди, пара мониторов для пассажиров второго ряда и проекционный экран. Под капотом — «турбочетвёрка» 2.0 на 234 л.с. в связке с 8-ступен ­чатым «автоматом».