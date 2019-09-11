Грузовое судно с 4000 новых автомобилей перевернулось в океане

Все машины, находящиеся на борту, были произ­ведены в США. В основном судно занима­лось перевозкой автомо­билей марок Hyundai и Kia, но в первой компании заявили, что их машин в момент инцидента на Golden Ray не было. Помимо Kia, на корабле имелось небольшое коли­чество автомо­билей других марок.

Судно, набитое автомобилями, шло в порт Балти­мора, чтобы забрать ещё один груз, прежде чем отправиться на Ближний Восток. По невыяснен­ным пока причинам, оно полностью легло на левый борт, в некоторых грузовых отсеках начался пожар. На корабле находились 24 члена экипажа – их всех спасли, после чего береговая охрана приступила к эвакуации судна.