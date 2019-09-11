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Грузовое судно с 4000 новых автомобилей перевернулось в океане

Новости

Николай Андреев

Южнокорейский грузовой корабль Golden Ray, перевозив­ший более 4000 новых автомобилей, пере­вер­нулся у атланти­ческого побережья американ­ского штата Джорджия. Об этом рассказало издание The Drive.

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  • Все машины, находящиеся на борту, были произ­ведены в США. В основном судно занима­лось перевозкой автомо­билей марок Hyundai и Kia, но в первой компании заявили, что их машин в момент инцидента на Golden Ray не было. Помимо Kia, на корабле имелось небольшое коли­чество автомо­билей других марок.

  • Судно, набитое автомобилями, шло в порт Балти­мора, чтобы забрать ещё один груз, прежде чем отправиться на Ближний Восток. По невыяснен­ным пока причинам, оно полностью легло на левый борт, в некоторых грузовых отсеках начался пожар. На корабле находились 24 члена экипажа – их всех спасли, после чего береговая охрана приступила к эвакуации судна.

Кого жалко в этой истории больше?

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