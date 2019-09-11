Грузовое судно с 4000 новых автомобилей перевернулось в океане
Николай Андреев
Южнокорейский грузовой корабль Golden Ray, перевозивший более 4000 новых автомобилей, перевернулся у атлантического побережья американского штата Джорджия. Об этом рассказало издание The Drive.
Все машины, находящиеся на борту, были произведены в США. В основном судно занималось перевозкой автомобилей марок Hyundai и Kia, но в первой компании заявили, что их машин в момент инцидента на Golden Ray не было. Помимо Kia, на корабле имелось небольшое количество автомобилей других марок.
Судно, набитое автомобилями, шло в порт Балтимора, чтобы забрать ещё один груз, прежде чем отправиться на Ближний Восток. По невыясненным пока причинам, оно полностью легло на левый борт, в некоторых грузовых отсеках начался пожар. На корабле находились 24 члена экипажа – их всех спасли, после чего береговая охрана приступила к эвакуации судна.