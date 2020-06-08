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Знаменитый мост «Золотые Ворота» вдруг запел. Это не всем понравилось

Новости

Николай Андреев

Один из самых известных мостов в мире, «Золотые Ворота» в Сан-Франциско, неожиданно начал издавать странные звуки, которые слышны всем в радиусе пяти кило­метров. Больше всего недовольны пешеходы — из-за сильного гула приходится закрывать уши.

Причиной певучести моста стали новые, более тонкие перила, призванные уменьшить аэродинами­ческое сопротив­ление. Сейчас установ­лено 75 процентов новых перил, и управ­ляющая компания не намерена их заменять — сотрудники заявили, что мост начинает издавать звуки только в очень ветреную погоду.

Нравятся звуки «Золотых Ворот»?

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