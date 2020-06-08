Знаменитый мост «Золотые Ворота» вдруг запел. Это не всем понравилось
Николай Андреев
Один из самых известных мостов в мире, «Золотые Ворота» в Сан-Франциско, неожиданно начал издавать странные звуки, которые слышны всем в радиусе пяти километров. Больше всего недовольны пешеходы — из-за сильного гула приходится закрывать уши.
Anthony J.:— Mark Krueger (@markkrueg) June 6, 2020
“Engineers designed new sides for the sidewalk to help with wind resistance but didn’t take into account the EXTREME sound it creates when wind passes through it. The bridge sings crazy songs now it’s so trippy. It hurts the ears and unbearable it’s that loud.” pic.twitter.com/GWdVia1GNS
Причиной певучести моста стали новые, более тонкие перила, призванные уменьшить аэродинамическое сопротивление. Сейчас установлено 75 процентов новых перил, и управляющая компания не намерена их заменять — сотрудники заявили, что мост начинает издавать звуки только в очень ветреную погоду.