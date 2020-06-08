Знаменитый мост «Золотые Ворота» вдруг запел. Это не всем понравилось

Причиной певучести моста стали новые, более тонкие перила, призванные уменьшить аэродинами­ческое сопротив­ление. Сейчас установ­лено 75 процентов новых перил, и управ­ляющая компания не намерена их заменять — сотрудники заявили, что мост начинает издавать звуки только в очень ветреную погоду.