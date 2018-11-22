Ford GT из золота выставлен на продажу
Один из старейших в мире аукционных домов Sotheby’s выставит на торги масштабную копию суперкара Ford GT 2006 года выпуска, которая была изготовлена по заказу одного из потомков Генри Форда.
Модель в масштабе 1:25 целиком выполнена из 18-каратного золота двух оттенков. Только шины сделаны из резины.
Копия максимально подробно повторяет салон и моторный отсек настоящего автомобиля и у неё даже открываются все двери.
Аукцион продлится до 3 декабря – ориентировочная стоимость золотого Ford GT составляет от 30 до 40 тысяч долларов (1,97-2,62 миллиона рублей). Ранее британский ювелир Рассел Лорд объявил о продаже другой драгоценной масштабной модели Ford – так что теперь у кого-то есть шанс собрать целую коллекцию!