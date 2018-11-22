Ford GT из золота выставлен на продажу

Аукцион продлится до 3 декабря – ориентировочная стоимость золотого Ford GT составляет от 30 до 40 тысяч долларов (1,97-2,62 миллиона рублей). Ранее британский ювелир Рассел Лорд объявил о продаже другой драгоценной масштабной модели Ford – так что теперь у кого-то есть шанс собрать целую коллекцию!