Универсал Ford Focus получил вседорожную версию

Ford GT из золота выставлен на продажу

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Один из старейших в мире аукционных домов Sotheby’s выставит на торги масштабную копию суперкара Ford GT 2006 года выпуска, которая была изготовлена по заказу одного из потомков Генри Форда.

  • Модель в масштабе 1:25 целиком выполнена из 18-каратного золота двух оттенков. Только шины сделаны из резины.

  • Копия максимально подробно повторяет салон и моторный отсек настоящего автомобиля и у неё даже открываются все двери.

Аукцион продлится до 3 декабря – ориентировочная стоимость золотого Ford GT составляет от 30 до 40 тысяч долларов (1,97-2,62 миллиона рублей). Ранее британский ювелир Рассел Лорд объявил о продаже другой драгоценной масштабной модели Ford – так что теперь у кого-то есть шанс собрать целую коллекцию!

2,5 миллиона рублей за золотую модельку – это много?

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