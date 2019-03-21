Водитель не смог уйти от полицейской погони. И станцевал перед арестом

В Южной Калифорнии автомобилист уходил от полиции, но его машину сначала развернули, а потом блокировали другим автомобилем. Нарушитель решил не сопротивляться аресту, но выйдя из своей машины, он станцевал брейк перед держащими его на прицеле полицейскими.

Погоню сопровождал вертолёт, с которого происходящее снималось на видео. С него же очень удачно подсветили прожектором место, где преступник устроил танцы. Нарушителю предъявлены обвинения в опасном вождении.