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Водитель не смог уйти от полицейской погони. И станцевал перед арестом

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Андрей Шульдешов

В Южной Калифорнии автомобилист уходил от полиции, но его машину сначала развернули, а потом блокировали другим автомобилем. Нарушитель решил не сопротивляться аресту, но выйдя из своей машины, он станцевал брейк перед держащими его на прицеле полицейскими.

Погоню сопровождал вертолёт, с которого происходящее снималось на видео. С него же очень удачно подсветили прожектором место, где преступник устроил танцы. Нарушителю предъявлены обвинения в опасном вождении.

Man break dances after high speed chase.

Почему полицейские его не отпустили?

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