Водитель не смог уйти от полицейской погони. И станцевал перед арестом

Материал по теме
Один водитель уличил другого в пьяном вождении и вызвал полицию. Но забыл, что тоже пьян
В Audi разработали двухлитровый мотор с ресурсом 6000 километров
Андрей Шульдешов
В Южной Калифорнии автомобилист уходил от полиции, но его машину сначала развернули, а потом блокировали другим автомобилем. Нарушитель решил не сопротивляться аресту, но выйдя из своей машины, он станцевал брейк перед держащими его на прицеле полицейскими.
Погоню сопровождал вертолёт, с которого происходящее снималось на видео. С него же очень удачно подсветили прожектором место, где преступник устроил танцы. Нарушителю предъявлены обвинения в опасном вождении.