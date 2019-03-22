Похожий на игрушку микроавтомобиль выставили на продажу по цене Kia Rio
Андрей Шульдешов
На австралийском онлайн-аукционе Lloyds Online выставлен на продажу крохотный родстер под названием Dart, который больше похож на автомобиль для детей, чем на полноценную машину. Однако это – вполне реальный автомобиль, детище малоизвестной австралийской компании Buckle Motors.
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Родстер построен на шасси немецкого микрокара Goggomobil, а в его задней части установлен двухцилиндровый 300-кубовый мотор, который работает в паре с четырёхступенчатой механикой.
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У автомобиля нет крыши, климат-контроля и радио, а из приборов – только спидометр. Двери для этой модели были опцией (и конкретно на этом экземпляре они есть).
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Благодаря легкому кузову из плексигласа масса Dart составляет всего 345 килограммов.
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Всего было выпущено 700 машин. Пробег выставленного на продажу Dart составляет 31 600 километров. Вместе с автомобилем покупатель получит всю оригинальную документацию и руководство по эксплуатации.
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Торги по машине продлятся ещё 15 дней, текущая ставка составляет 15 200 австралийских долларов (698 000 рублей). Ну и посмотрите, как необычно выглядит Dart на дороге.