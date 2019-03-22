Похожий на игрушку микроавтомобиль выставили на продажу по цене Kia Rio

Родстер построен на шасси немецкого микрокара Goggomobil, а в его задней части установлен двухцилиндровый 300-кубовый мотор, который работает в паре с четырёхступенчатой механикой.

У автомобиля нет крыши, климат-контроля и радио, а из приборов – только спидометр. Двери для этой модели были опцией (и конкретно на этом экземпляре они есть).