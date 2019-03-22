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Похожий на игрушку микроавтомобиль выставили на продажу по цене Kia Rio

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Андрей Шульдешов

На австралийском онлайн-аукционе Lloyds Online выставлен на продажу крохотный родстер под названием Dart, который больше похож на автомобиль для детей, чем на полноценную машину. Однако это – вполне реальный автомобиль, детище малоизвестной австралийской компании Buckle Motors.

  • Родстер построен на шасси немецкого микрокара Goggomobil, а в его задней части установлен двухцилиндровый 300-кубовый мотор, который работает в паре с четырёхступенчатой механикой.

  • У автомобиля нет крыши, климат-контроля и радио, а из приборов – только спидометр. Двери для этой модели были опцией (и конкретно на этом экземпляре они есть). 

  • Благодаря легкому кузову из плексигласа масса Dart составляет всего 345 килограммов.

  • Всего было выпущено 700 машин. Пробег выставленного на продажу Dart составляет 31 600 километров. Вместе с автомобилем покупатель получит всю оригинальную документацию и руководство по эксплуатации. 

  • Торги по машине продлятся ещё 15 дней, текущая ставка составляет 15 200 австралийских долларов (698 000 рублей). Ну и посмотрите, как необычно выглядит Dart на дороге.

• Australian produced vintage classic • 1 of 700 manufactured • Low production fitted with doors • Fibreglass body design • Highly collectible low KM example This Australian assembled ‘Dart’ was manufactured in 1960 and stands as only 1 of 700 ever produced. Paired to a 4-speed manual gearbox, the 300cc two- cylinder engine is only showing 19,799 miles against the odometer. Finished in a Gloss Red exterior over a black and grey two-tone interior design, this example has been meticulously maintained over the years and presents in excellent condition. In 1959 the floor- pans were sourced out of Germany, where the vehicle travelled and then was released in 1960. Accompanying this vehicle is the original workshop manual and service booklet with a Classic & Sports car magazine that features this vehicle. The Goggomobil Dart was manufactured between 1959 through until September 1961. This ‘microcar’ was developed in Australia by a Sydney company Buckle Motors Pty Ltd, by Bill Buckle and was based off the chassis and mechanical components of the German Goggomobil microcar, a product of ‘Hans Glas’, in Germany. The Australian Dart series featured a fibreglass, two-seater open body and came in weighing only 345kg. The Australian release was offered in either a 300cc or 400cc engine and most were built without doors. https://gosfordclassiccars.com.au/vehicle/goggomobil-dart-1957/

Купили бы себе такой?

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