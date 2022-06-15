Годовалый кроссовер Toyota RAV4 после большой аварии: о чём не рассказывает продавец
Команда Авто.ру
Стоит ли покупать годовалый автомобиль с минимальным пробегом, если есть такой же, но прямо из салона? Дать однозначно правильный ответ непросто. С одной стороны, можно сэкономить — особенно сейчас, когда дилеры сильно задрали цены на большинство новых машин. И при этом получить автомобиль, техническое состояние которого ещё будет почти идеальным, а гарантия — долгой. С другой стороны, как ни крути, это будет уже подержанный автомобиль, со всеми вытекающими последствиями. Например, всего через пару сотен километров он может стать героем нашей рубрики «Не бит, не крашен»
Реальный пример: на Авто.ру продаётся Toyota RAV4 2021 года выпуска. За год жизни кроссовер успел проехать немалое расстояние — почти 13 тыс. км. Зато это версия с топовым 199-сильным мотором и полным приводом и в максимальной комплектации Престиж Safety. Да и выглядит чёрный кроссовер хорошо.
Во многом благодаря тюнингу — ведь на машину установлен обвес от хорошо известного владельцам Тойот ателье KHANN. Проходимость с ним, конечно, уже не та, зато этот RAV4 не затеряется среди себе подобных. Но есть и более практичные доработки — предпусковой подогреватель и сигнализация с автозапуском.
Комментарий продавца
Собственник! Юридически чистая.
Максимальная комплектация Prestige Safety.
Авто в отличном состоянии.
Установлена вибасто, сигнализация с автозапуском.
Родной пробег.
Оригинальный обвес KHANN.
Все стёкла родные.
Все вопросы по телефону.
Автосалонам просьба не беспокоить.
Наконец, в объявлении указан всего один владелец. А главное — совсем свежий и доработанный «рафик» он продаёт за 3 340 000 рублей, на миллион дешевле, чем сегодня просят дилеры за новый кроссовер в такой же комплектации! Но стоит ли игра свеч?
Как обычно, воспользуемся сервисом ПроАвто и изучим прошлое автомобиля. Первый странный момент — владельцы. В отчёте ПроАвто, а следовательно, и в базе ГИБДД значатся не один, а два собственника. Впрочем, не будем винить продавца в обмане. Ведь, когда он подавал объявление, а оно датировано 3 апреля, Toyota была записана ещё на юрлицо. Чем продиктованы все эти манипуляции со сменой собственников, мы можем только предполагать. Важнее другое: почему, несмотря на миллионную выгоду в цене, этот RAV4 до сих пор не продан?
И нет, это не забытое на Авто.ру объявление, как вы могли подумать. Недавно продавец поменял в нём фотографии (зелёной травы, как несложно догадаться, 3 апреля в Москве ещё не было), а цену вообще корректирует чуть ли не каждый день. В основном в сторону снижения — с начала апреля Toyota подешевела на два с лишним миллиона рублей!
Но причина, кажется, в самой машине. Отчёт хранит данные о ДТП, случившемся с ней осенью 2021 года в далёком от Москвы Ямало-Ненецком автономном округе. На схеме указаны повреждения всех дверей, бамперов, капота и переднего крыла.
Некоторое время спустя ущерб описывали и оценивали в страховых компаниях, в течение месяца было сделано несколько расчётов. Самый скромный — на 1 100 000 рублей, а позже сумма достигла почти двух миллионов.
Среди деталей, которые приговорили на замену эксперты страховой компании, значатся не только внешние панели, а ещё подушки безопасности, детали подвески, включая передний подрамник, и самое неприятное — передняя и средняя стойки, а также порог… Кстати, уже тогда пробег кроссовера был около 13 тысяч километров, что с учётом расстояний в Сибири вполне объяснимо.
Неудивительно, что после такого лизинговый (в отчёте ПроАвто есть и такая пометка) RAV4 оказался на аукционе битых машин. Фотографии с него не очень чёткие, но повреждения на них кажутся не такими серьёзными, как описано в страховых расчётах.
Но спустя ещё месяц битая Toyota «всплыла» на Авто.ру — машину продавали с комментарием: «Полностью на ходу. Лонжерон передний левый не задет». На фотографиях видно сработавшие подушки, разбитый обвес KHANN, серьёзно помятый бок кроссовера, включая порог и среднюю стойку. Переднюю подвеску к тому моменту, скорее всего, подлатали, чтобы RAV4 мог передвигаться. А вот правая сторона кузова выглядит нетронутой, да и в целом повреждения кажутся нефатальными.
В итоге кроссовер восстановили — даже тюнинговый бампер заменили на новый. И продавец наверняка был честным, когда писал, что все стёкла родные. Но вот представлять этот RAV4 автомобилем «в отличном состоянии» — уже нехорошо. И главное: последствия такой аварии рано или поздно дадут о себе знать. Как минимум, их будет сложно скрыть при последующей продаже. А значит, даже экономия миллиона рублей в сравнении с новым кроссовером уже не выглядит выгодным предложением. В конце концов, на Авто.ру хватает годовалых RAV4 с маленькими пробегами, которые немного дороже и даже дешевле этой машины. Есть из чего выбрать — надо только не забывать заглядывать в историю понравившегося экземпляра. Ведь сервис ПроАвто всегда под рукой и посмотреть отчёт по понравившейся машине можно прямо из объявления. Или если ввести её VIN в специальное поле — например, в форме прямо под этими словами.