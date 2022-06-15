Годовалый кроссовер Toyota RAV4 после большой аварии: о чём не рассказывает продавец

В итоге кроссовер восстановили — даже тюнинговый бампер заменили на новый. И продавец наверняка был честным, когда писал, что все стёкла родные. Но вот представлять этот RAV4 автомобилем «в отличном состоянии» — уже нехорошо. И главное: последствия такой аварии рано или поздно дадут о себе знать. Как минимум, их будет сложно скрыть при последующей продаже. А значит, даже экономия миллиона рублей в сравнении с новым кроссовером уже не выглядит выгодным предложением. В конце концов, на Авто.ру хватает годовалых RAV4 с маленькими пробегами, которые немного дороже и даже дешевле этой машины. Есть из чего выбрать — надо только не забывать заглядывать в историю понравившегося экземпляра. Ведь сервис ПроАвто всегда под рукой и посмотреть отчёт по понравившейся машине можно прямо из объявления. Или если ввести её VIN в специальное поле — например, в форме прямо под этими словами.