Тысячесильный шестиколёсный пикап от создателей «Танка» — новое фото
Дмитрий Елизаров
Компания Rezvani, известная сверхмощным бронированным внедорожником Tank на базе Jeep Wrangler, опубликовала фото задних колёс своего будущего пикапа Hercules 6x6. Новинка названа «богом всех пикапов»: компания утверждает, что строит самый мощный шестиколёсный грузовик в мире.
Снимок изображает оригинальные колёсные диски с отделкой медного цвета и внедорожной резиной Falken Wildpeak, а также часть кузова пикапа. Судя по фото, дизайн «Геркулеса» будет выдержан в том же экстравагантном ключе, что и внешность Rezvani Tank.
Впервые супергрузовик американская фирма анонсировала ещё в июне, пообещав представить свою вторую модель до конца лета.
Из-запандемии сроки дебюта были перенесены. Rezvani Hercules 6x6 будет полностью рассекречен в течение нескольких недель: точную дату компания пока не называет.
Между тем, какой именно мотор получит самый мощный трёхосный «Геркулес», уже известно. Это компрессорный V8 объёмом 6,2 литра, развивающий 1014 л.с. и 1180 Нм крутящего момента; таким двигателем оснащается и топовая модификация внедорожника Tank. Более доступные версии пикапа окажутся заметно скромнее: для них подготовлены 289-сильный V6 объёмом 3,6 литра и восьмицилиндровый двигатель на 6,4 литра, развивающий 507 л.с.
По примеру «Танка» пикап Rezvani Hercules должен получить бронированную модификсацию.
Самым мощным среди серийных пикапов сейчас считается Ram 1500 TRX, который оснащается иной версией того же 6,2-литрового V8, что ставится на Tank. На пикапе двигатель развивает 712 л.с. и 881 Нм. Это позволяет производителю считать модель самой мощной в мире.