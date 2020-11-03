Тысячесильный шестиколёсный пикап от создателей «Танка» — новое фото

Снимок изображает оригиналь­ные колёсные диски с отделкой медного цвета и внедорожной резиной Falken Wildpeak, а также часть кузова пикапа. Судя по фото, дизайн «Геркулеса» будет выдержан в том же экстра­вагантном ключе, что и внеш­ность Rezvani Tank.

Впервые супергрузовик американская фирма анонсиро­вала ещё в июне, пообещав пред­ставить свою вторую модель до конца лета. Из-за пандемии сроки дебюта были пере­несены. Rezvani Hercules 6x6 будет полностью рас­секречен в течение нескольких недель: точную дату компания пока не называет.

Между тем, какой именно мотор получит самый мощный трёхосный «Геркулес», уже известно. Это компрес­сорный V8 объёмом 6,2 литра, разви­вающий 1014 л.с. и 1180 Нм крутящего момента; таким двигателем оснащается и топовая моди­фикация внедорож­ника Tank. Более доступные версии пикапа окажутся заметно скромнее: для них подготов­лены 289-сильный V6 объёмом 3,6 литра и восьми­цилиндровый двигатель на 6,4 литра, разви­вающий 507 л.с.

По примеру «Танка» пикап Rezvani Hercules должен получить брониро­ванную моди­фиксацию.