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Тысячесильный шестиколёсный пикап от создателей «Танка» — новое фото

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Дмитрий Елизаров

Компания Rezvani, известная сверхмощным брониро­ванным внедорожником Tank на базе Jeep Wrangler, опублико­вала фото задних колёс своего будущего пикапа Hercules 6x6. Новинка названа «богом всех пикапов»: компания утверждает, что строит самый мощный шести­колёсный грузовик в мире.

  • Снимок изображает оригиналь­ные колёсные диски с отделкой медного цвета и внедорожной резиной Falken Wildpeak, а также часть кузова пикапа. Судя по фото, дизайн «Геркулеса» будет выдержан в том же экстра­вагантном ключе, что и внеш­ность Rezvani Tank.

  • Впервые супергрузовик американская фирма анонсиро­вала ещё в июне, пообещав пред­ставить свою вторую модель до конца лета. Из-за пандемии сроки дебюта были пере­несены. Rezvani Hercules 6x6 будет полностью рас­секречен в течение нескольких недель: точную дату компания пока не называет.

  • Между тем, какой именно мотор получит самый мощный трёхосный «Геркулес», уже известно. Это компрес­сорный V8 объёмом 6,2 литра, разви­вающий 1014 л.с. и 1180 Нм крутящего момента; таким двигателем оснащается и топовая моди­фикация внедорож­ника Tank. Более доступные версии пикапа окажутся заметно скромнее: для них подготов­лены 289-сильный V6 объёмом 3,6 литра и восьми­цилиндровый двигатель на 6,4 литра, разви­вающий 507 л.с.

  • По примеру «Танка» пикап Rezvani Hercules должен получить брониро­ванную моди­фиксацию.

  • Самым мощным среди серийных пикапов сейчас считается Ram 1500 TRX, который оснащается иной версией того же 6,2-литрового V8, что ставится на Tank. На пикапе двигатель развивает 712 л.с. и 881 Нм. Это позволяет произво­дителю считать модель самой мощной в мире.

Зачем пикапу шесть колёс?

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