Сервис Google Maps может получить необычную функцию

Приложение Google Maps в ближайшее время может обзавестись необычной функцией: как пишет XDA, его научат показывать цены на билеты. Расширить область применения «Карт» плани­руется в версиях приложения для всех платформ. Соответ­ственно, в будущем уточнить цены на билеты можно будет и на экране мульти­медийной системы автомобиля, подсоединив к ней смартфон по Android Auto или Apple CarPlay.