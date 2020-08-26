Сервис Google Maps может получить необычную функцию
Дмитрий Елизаров
Приложение Google Maps в ближайшее время может обзавестись необычной функцией: как пишет XDA, его научат показывать цены на билеты. Расширить область применения «Карт» планируется в версиях приложения для всех платформ. Соответственно, в будущем уточнить цены на билеты можно будет и на экране мультимедийной системы автомобиля, подсоединив к ней смартфон по Android Auto или Apple CarPlay.
Намёки на будущее обновление участники сообщества XDA Developers обнаружили в коде Google Maps версии 10.49. Утверждается, что пока функция неактивна, но её можно будет задействовать при любом следующем обновлении сервиса.
Ориентированная в первую очередь на туристов возможность позволит приложению показывать цены на билеты. Пока не уточняется, какую именно сферу туризма затронет новая функция, но предполагается, что Google Maps будет информировать о ценах на вход как в постоянные места притяжения туристов — музеи и выставки, так и на разовые мероприятия наподобие концертов или фестивалей.