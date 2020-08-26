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Сервис Google Maps может получить необычную функцию

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Дмитрий Елизаров

Приложение Google Maps в ближайшее время может обзавестись необычной функцией: как пишет XDA, его научат показывать цены на билеты. Расширить область применения «Карт» плани­руется в версиях приложения для всех платформ. Соответ­ственно, в будущем уточнить цены на билеты можно будет и на экране мульти­медийной системы автомобиля, подсоединив к ней смартфон по Android Auto или Apple CarPlay.

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  • Намёки на будущее обновление участники сообщества XDA Developers обнаружили в коде Google Maps версии 10.49. Утверж­дается, что пока функция неактивна, но её можно будет задей­ствовать при любом следующем обновлении сервиса.

  • Ориентированная в первую очередь на туристов возмож­ность позволит приложению показывать цены на билеты. Пока не уточняется, какую именно сферу туризма затронет новая функция, но предпо­лагается, что Google Maps будет информи­ровать о ценах на вход как в постоянные места притяжения туристов — музеи и выставки, так и на разовые меро­приятия наподобие концертов или фестивалей.

А вы пользуетесь Google Maps?

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