Концерн GM представил новый логотип. Он отражает «электрический» вектор развития
Михаил Кондратьев
Концерн General Motors представил новый логотип, ставший пятой вариацией за более чем вековую историю бренда. Он подготовлен в рамках маркетинговой кампании Everybody In и отражает планы GM по выпуску большого количества электромобилей.
Новый логотип сильно отличается от предыдущих: заглавные буквы заменены на строчные, а фон стал прозрачным. Квадратная форма сохранилась, однако теперь обладает сглаженными углами подобно иконкам приложений.
В логотипе по-прежнему используется синий цвет, но других оттенков. Он символизирует «безоблачное будущее с нулевыми выбросами загрязняющих веществ», тогда как оставшееся только под одной буквой нижнее подчёркивание — новую платформу концерна для электрокаров (Ultium). Кроме того, вместе с «m» оно образует символ электрической вилки.
Одновременно с новым логотипом концерн подготовил редизайн официального сайта. Его запустят 11 января.
В General Motors намерены выпустить 30 электрических моделей к концу 2025 года. Для этого компания разработала модульную силовую установку Ultium Drive, которая сможет развивать от 235 до 1000 л.с. Всего подготовлено пять вариантов приводных агрегатов с тремя видами электромоторов.
В 2021 году концерн выпустит на рынок электрический Hummer, в 2022 году начнутся продажи электрокроссовера Cadillac Lyriq. Впоследствии линейка «Кадиллака» пополнится другими «зелёными» кроссоверами, а также большим седаном и спорткупе на электротяге. В то же время под брендом Chevrolet, например, продолжат выпускать доступные модели наподобие Bolt и предложат электрическую альтернативу Camaro.