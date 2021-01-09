Концерн GM представил новый логотип. Он отражает «электрический» вектор развития

Новый логотип сильно отличается от предыдущих: заглавные буквы заменены на строчные, а фон стал прозрачным. Квадратная форма сохрани­лась, однако теперь обладает сглажен­ными углами подобно иконкам приложений.

В логотипе по-прежнему используется синий цвет, но других оттенков. Он символи­зирует «безоблачное будущее с нулевыми выбросами загряз­няющих веществ», тогда как остав­шееся только под одной буквой нижнее подчёрки­вание — новую платформу концерна для электрокаров (Ultium). Кроме того, вместе с «m» оно образует символ электрической вилки.

Одно­временно с новым логотипом концерн подготовил редизайн официаль­ного сайта. Его запустят 11 января.

В General Motors намерены выпустить 30 электрических моделей к концу 2025 года. Для этого компания разра­ботала модульную силовую установку Ultium Drive, которая сможет развивать от 235 до 1000 л.с. Всего подготов­лено пять вариантов приводных агрегатов с тремя видами электромоторов.