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Концерн GM представил новый логотип. Он отражает «электрический» вектор развития

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Михаил Кондратьев

Концерн General Motors представил новый логотип, ставший пятой вариацией за более чем вековую историю бренда. Он подготов­лен в рамках маркетин­говой кампании Everybody In и отражает планы GM по выпуску большого количества электромобилей.

Новый логотип General Motors
Новый логотип General Motors
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Новый логотип General Motors

  • Новый логотип сильно отличается от предыдущих: заглавные буквы заменены на строчные, а фон стал прозрачным. Квадратная форма сохрани­лась, однако теперь обладает сглажен­ными углами подобно иконкам приложений.

  • В логотипе по-прежнему используется синий цвет, но других оттенков. Он символи­зирует «безоблачное будущее с нулевыми выбросами загряз­няющих веществ», тогда как остав­шееся только под одной буквой нижнее подчёрки­вание — новую платформу концерна для электрокаров (Ultium). Кроме того, вместе с «m» оно образует символ электрической вилки.

  • Одно­временно с новым логотипом концерн подготовил редизайн официаль­ного сайта. Его запустят 11 января.

  • В General Motors намерены выпустить 30 электрических моделей к концу 2025 года. Для этого компания разра­ботала модульную силовую установку Ultium Drive, которая сможет развивать от 235 до 1000 л.с. Всего подготов­лено пять вариантов приводных агрегатов с тремя видами электромоторов.

  • В 2021 году концерн выпустит на рынок электрический Hummer, в 2022 году начнутся продажи электро­кроссовера Cadillac Lyriq. Впослед­ствии линейка «Кадиллака» попол­нится другими «зелёными» крос­соверами, а также большим седаном и спорткупе на электротяге. В то же время под брендом Chevrolet, например, продолжат выпускать доступные модели наподобие Bolt и предложат электрическую альтер­нативу Camaro.

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