Cadillac готовит к премьере электрический седан и кроссовер. У них будут собственные имена

Также известно, что электрический пикап GMC Hummer EV получит четыре съёмные панели крыши. Их можно будет убирать в передний багажник. 1000-сильный Хаммер с запасом хода свыше 640 километров представят 20 мая 2020 года, а производство модели начнётся осенью 2021 года.

Серийный кроссовер Cadillac Lyriq продемонстрируют в апреле 2020 года, а седан Cadillac Celestiq сначала покажут в качестве концепта. Летом 2021 года на новой платформе дебютирует кроссовер Chevrolet Bolt EUV. В 2022 году начнётся серийный выпуск беспилотного шаттла Cruise Origin.