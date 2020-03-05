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Cadillac готовит к премьере электрический седан и кроссовер. У них будут собственные имена

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Николай Андреев

Концерн General Motors представил новую модульную электрическую платформу, которую впервые опробуют на пикапе GMC Hummer EV, а затем на ней построят электрокары марок Chevrolet, Cadillac и Buick. Первым её получит кроссовер Cadillac, у которого есть собственное имя Lyriq. Также анонси­рован электрический седан Cadillac Celestiq, будущий новый флагман марки. 

Будущие электромобили General Motors
Кроссовер Cadillac Lyriq
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Будущие электромобили General Motors

  • Электрическая платформа GM предусматривает любой вариант привода: передний, задний и сразу два варианта полного привода. Тяговая батарея состоит из прямо­угольных ячеек, которые устанав­ливаются в блоки вертикально или горизонтально.

  • Ёмкость аккумулятора варьирует от 50 до 200 кВт·ч, напряжение — 400 или 800 вольт, мощность зарядки — 200 или 350 кВт. По сравнению с предыдущими электро­мобилями GM, число проводов и соединений в системе управления батареей уменьшено на 80 процентов.

GMC Hummer EV

Также известно, что электрический пикап GMC Hummer EV получит четыре съёмные панели крыши. Их можно будет убирать в передний багажник. 1000-сильный Хаммер с запасом хода свыше 640 километров представят 20 мая 2020 года, а производство модели начнётся осенью 2021 года.

Серийный кроссовер Cadillac Lyriq продемонстрируют в апреле 2020 года, а седан Cadillac Celestiq сначала покажут в качестве концепта. Летом 2021 года на новой платформе дебютирует кроссовер Chevrolet Bolt EUV. В 2022 году начнётся серийный выпуск беспилотного шаттла Cruise Origin.

Впечатляют характеристики будущих электромобилей GM?

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