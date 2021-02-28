В GM задумали встроить в пол автомобиля массажёры для ступней
Михаил Кондратьев
Ведомство по патентам и товарным знакам США опубликовало заявку концерна General Motors на выдачу патента на необычную систему — это система массажа, встроенная в пол автомобиля. В теории такую функцию может получить почти любая модель.
Заявка описывает пневматическое устройство, которое осуществляет массаж за счёт наполнения воздухом специальных мешочков, размещённых последовательно. Судя по документу, GM обратился в ведомство ещё в августе 2019 года.
Сама по себе идея не нова. Подобную опцию с 2017 года предлагает Audi, однако в случае с флагманским седаном A8 речь о массажёре в спинке переднего пассажирского сиденья — для одного человека в салоне.
В GM же, благодаря размещению системы в полу автомобиля, теоретически могут установить устройство для всех пассажиров и даже для водителя. Кроме того, такой принцип подходит почти всем машинам, а не только длиннобазным, где можно вытянуть ноги.
В то же время у идеи концерна есть существенный недостаток: для массажа ступней требуется снять обувь, так что пол автомобиля должен быть чистым.
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