В GM задумали встроить в пол автомобиля массажёры для ступней

Заявка описывает пневматическое устройство, которое осуще­ствляет массаж за счёт напол­нения воздухом специаль­ных мешочков, размещённых последо­вательно. Судя по документу, GM обратился в ведомство ещё в августе 2019 года.

Сама по себе идея не нова. Подобную опцию с 2017 года предлагает Audi, однако в случае с флагманским седаном A8 речь о массажёре в спинке переднего пассажир­ского сиденья — для одного человека в салоне.

В GM же, благодаря размещению системы в полу авто­мобиля, теоретически могут установить устройство для всех пассажиров и даже для водителя. Кроме того, такой принцип подходит почти всем машинам, а не только длинно­базным, где можно вытянуть ноги.

В то же время у идеи концерна есть существенный недостаток: для массажа ступней требуется снять обувь, так что пол автомобиля должен быть чистым.