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В GM задумали встроить в пол автомобиля массажёры для ступней

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Михаил Кондратьев

Ведомство по патентам и товарным знакам США опубликовало заявку концерна General Motors на выдачу патента на необычную систему — это система массажа, встроенная в пол авто­мо­биля. В теории такую функцию может получить почти любая модель.

  • Заявка описывает пневматическое устройство, которое осуще­ствляет массаж за счёт напол­нения воздухом специаль­ных мешочков, размещённых последо­вательно. Судя по документу, GM обратился в ведомство ещё в августе 2019 года.

  • Сама по себе идея не нова. Подобную опцию с 2017 года предлагает Audi, однако в случае с флагманским седаном A8 речь о массажёре в спинке переднего пассажир­ского сиденья — для одного человека в салоне.

  • В GM же, благодаря размещению системы в полу авто­мобиля, теоретически могут установить устройство для всех пассажиров и даже для водителя. Кроме того, такой принцип подходит почти всем машинам, а не только длинно­базным, где можно вытянуть ноги.

  • В то же время у идеи концерна есть существенный недостаток: для массажа ступней требуется снять обувь, так что пол автомобиля должен быть чистым.

  • В феврале 2021 года компания Tesla запатенто­вала новый принцип работы стекло­очистите­лей. Это один «дворник» с электро­магнитным приводом — за счёт пере­мещающе­гося основания планируется добиться почти 100-процентной очистки ветрового стекла. Технология должна дебютиро­вать на модели Roadster нового поколения.

Хотели бы установить в машину какую-либо систему массажа?

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