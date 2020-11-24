General Motors отзовёт 6 миллионов машин из-за подушек Takata

Американский автогигант General Motors обязали отозвать 5,9 миллиона автомо­билей, проданных на северо­американ­ском рынке. Как сообщает издание Automotive News, американское Агентство по безопас­ности отклонило иск производителя с просьбой избежать отзыва.

Компания должна отозвать для бесплатного ремонта крос­соверы, внедорожники и пикапы 2007–2014 годов выпуска. Среди них – модели Cadillac Escalade, Chevrolet Silverado, Chevrolet Suburban, Chevrolet Tahoe, GMC Sierra и GMC Yukon. Кампания обойдётся GM примерно в 1,2 миллиарда долларов.

Как и в остальных случаях брака японской Такаты, длительное воздей­ствие жары и влаги на пиро­патроны может привести к тому, что при аварии подушка не сработает как защита. В водителя и пассажиров могут полететь мелкие металли­ческие фрагменты, что чревато травмами и летальным исходом.