General Motors отзовёт 6 миллионов машин из-за подушек Takata
Кирилл Малышев
Американский автогигант General Motors обязали отозвать 5,9 миллиона автомобилей, проданных на североамериканском рынке. Как сообщает издание Automotive News, американское Агентство по безопасности отклонило иск производителя с просьбой избежать отзыва.
Компания должна отозвать для бесплатного ремонта кроссоверы, внедорожники и пикапы 2007–2014 годов выпуска. Среди них – модели Cadillac Escalade, Chevrolet Silverado, Chevrolet Suburban, Chevrolet Tahoe, GMC Sierra и GMC Yukon. Кампания обойдётся GM примерно в 1,2 миллиарда долларов.
Как и в остальных случаях брака японской Такаты, длительное воздействие жары и влаги на пиропатроны может привести к тому, что при аварии подушка не сработает как защита. В водителя и пассажиров могут полететь мелкие металлические фрагменты, что чревато травмами и летальным исходом.
Выявленный несколько лет назад массовый дефект надувных подушек Takata обернулся отзывом около 63 миллионов машин в США и 100 миллионов в мире. Он затронул два десятка ведущих автоконцернов. Подтверждено 18 смертей, 15 из которых – в автомобилях Honda. Компания Takata объявила о банкротстве.