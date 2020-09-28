Продажи Chevrolet Corvette приостановлены из-за проблем с тормозами

Проблема заключается в вероятном загрязнении материала, который применён между датчиками электронного усилителя тормозов. Это может помешать корректной передаче данных и потребовать значительных усилий при нажатии на педаль тормоза, если система выйдет из строя во время движения.

В случае возникновения неисправ­ности на приборной панели появится предупреж­дение, а максимальная скорость может автомати­чески ограничиться управляющей электроникой.

Какая-то часть автомобилей, которым требуется замена дефектного элемента, уже передана покупателям. Ещё некоторое количе­ство — в процессе перевозки, а оставшиеся машины находятся у дилеров, из-за чего GM потребовал остановить их продажи. Ремонт будет произведён бесплатно.