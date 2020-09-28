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Продажи Chevrolet Corvette приостановлены из-за проблем с тормозами

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Михаил Кондратьев

Концерн General Motors приостановил продажи Chevrolet Corvette и пяти других моделей из-за возможной неисправ­ности «электронной» тормозной системы. Отзыв затронет почти 700 «Корветов», а также около 2,5 тысячи экзем­пляров Cadillac CT4, CT5 и XT4 наряду с Buick Encore GX и Chevrolet Trailblazer. Об этом сообщает сайт Corvette Action Center.

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  • Проблема заключается в вероятном загрязнении материала, который применён между датчиками электронного усилителя тормозов. Это может помешать корректной передаче данных и потребовать значительных усилий при нажатии на педаль тормоза, если система выйдет из строя во время движения.

  • В случае возникновения неисправ­ности на приборной панели появится предупреж­дение, а максимальная скорость может автомати­чески ограничиться управляющей электроникой.

  • Какая-то часть автомобилей, которым требуется замена дефектного элемента, уже передана покупателям. Ещё некоторое количе­ство — в процессе перевозки, а оставшиеся машины находятся у дилеров, из-за чего GM потребовал остановить их продажи. Ремонт будет произведён бесплатно.

  • Выяснить, входит ли автомобиль в партию с возможной неисправ­ностью, можно на специальном сайте GM.

Тормоза «по проводам» — это опасно?

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