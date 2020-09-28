Продажи Chevrolet Corvette приостановлены из-за проблем с тормозами
Михаил Кондратьев
Концерн General Motors приостановил продажи Chevrolet Corvette и пяти других моделей
Проблема заключается в вероятном загрязнении материала, который применён между датчиками электронного усилителя тормозов. Это может помешать корректной передаче данных и потребовать значительных усилий при нажатии на педаль тормоза, если система выйдет из строя во время движения.
В случае возникновения неисправности на приборной панели появится предупреждение, а максимальная скорость может автоматически ограничиться управляющей электроникой.
Какая-то часть автомобилей, которым требуется замена дефектного элемента, уже передана покупателям. Ещё некоторое количество — в процессе перевозки, а оставшиеся машины находятся у дилеров,
из-зачего GM потребовал остановить их продажи. Ремонт будет произведён бесплатно.
Выяснить, входит ли автомобиль в партию с возможной неисправностью, можно на специальном сайте GM.