General Motors сокращает штат и закрывает заводы. Что происходит?

Компания General Motors опубликовала пресс-релиз, в котором сообщила о грядущих сокращениях сотрудников и закрытии целого ряда предприятий по сборке двигателей и трансмиссий. Это произойдет уже в 2019 году.



У GM проблемы? Нет, просто компания мыслит на перспективу и стремится оптимизировать расходы, чтобы увеличить инвестиции в разработку электрических силовых установок и систем автономного управления. И все это – в рамках концепции «трех нулей»: никаких аварий, никаких вредных выбросов и никаких пробок на дорогах.

Что конкретно планируется сделать?

Масштабный план по реструктуризации компании предусматривает сокращение числа сотрудников в Северной Америке на 15% (количество руководящих должностей при этом сократится на четверть). Как сообщается в пресс-релизе, это решение позволит ускорить и упростить организационные процессы. Сокращения затронут в общей сложности 8 000 человек.

Более того, под угрозой закрытия оказался целый ряд заводов в США и Канаде: в 2019 году планируется остановить производство на трех сборочных предприятиях и на двух заводах по производству двигателей и трансмиссий. Еще два завода будут закрыты за пределами североамериканского региона.

Оптимизация затронет и модельный ряд компании: не так давно автогигант инвестировал в разработку новых автомобильных платформ и намерен сосредоточиться на выпуске пикапов, кроссоверов и внедорожников. По плану компании, к началу двадцатых годов более 75% автомобилей продукции GM будет выпускаться на пяти недавно разработанных архитектурах.

Закрытие заводов приведет и к сокращению модельного ряда: скорее всего, в отставку будут отправлены модели Chevrolet Cruze, Chevrolet Impala, Buick LaCrosse, Cadillac CT6 и Cadillac XTS.

Что это даст? Подобная оптимизация позволит автогиганту сэкономить порядка 6 миллиардов долларов к 2020 году и обеспечить рост прибыли в долгосрочной перспективе.