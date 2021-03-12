Новый аккумулятор GM позволит электрокарам ездить 1000 км без подзарядки

Корпорация General Motors объединилась с проектом Solid Energy System для разработки новых аккумуляторов, которые выйдут на рынок как очередное поколение фирменных батарей Ultium. Как пишет InsideEVs со ссылкой на заявление главы GM Марка Ройсса, новые батареи будут более дешёвыми и ёмкими, чем нынешние.

Ожидается, что при помощи новых технологий GM и технологические партнёры концерна смогут добиться удвоения плотности по сравнению с современными аккумуляторами, а стоить такие батареи будут на 40% дешевле.

Сейчас проект новых литий-металлических батарей проходит этап компьютерного моделирования работы аккумуляторов в реальных условиях. В виртуальной среде батареи проехали уже почти четверть миллиона километров.

По словам Ройсса, если установить такие аккумуляторы на электропикап GMC Hummer EV, то его запас хода вырастет с заявленных сейчас 560 километров почти до тысячи. Однако когда именно GM начнёт применение новых батарей на серийных электрокарах, пока не уточняется.