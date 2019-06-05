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General Motors и Michelin создадут серийные безвоздушные шины к 2024 году

Новости

Николай Андреев

Американский концерн General Motors и французский производитель шин Michelin заключили соглашение о совместной разработке безвоздушных колёс Uptis для автомобилей. Прототипы начали тестировать на электромобилях Chevrolet Bolt, чтобы к 2024 году наладить серийное производство.

Michelin Uptis
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Michelin Uptis

  • В безвоздушных шинах Uptis привычный внешний протектор соединён с внутренним ободом множеством упругих спиц. Спицы сделаны из композитного материала, включающего каучук и полимерное стекловолокно.

  • По словам представителей Michelin, у новых  шин масса преимуществ по сравнению с обычными колёсами: они не боятся проколов и других повреждений, не меняют характеристики при неправильно выставленном давлении и снижают неподрессоренные массы автомобиля.

  • Вице-президент по глобальным закупкам и поставкам General Motors заявил, что концерн в первую очередь будет устанавливать безвоздушные шины на беспилотные автомобили, так как это позволит увеличить их сервисные интервалы.

Michelin Tweel

В 2017 году Michelin начал серийное производство безвоздушных шин Tweel для небольших погрузчиков и газонокосилок. Их спицы созданы из полиуретана, и такие колёса можно эксплуатировать только на низких скоростях.

Готовы перейти на безвоздушные шины?

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