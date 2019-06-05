General Motors и Michelin создадут серийные безвоздушные шины к 2024 году

В безвоздушных шинах Uptis привычный внешний протектор соединён с внутренним ободом множеством упругих спиц. Спицы сделаны из композитного материала, включающего каучук и полимерное стекловолокно.

По словам представителей Michelin, у новых шин масса преимуществ по сравнению с обычными колёсами: они не боятся проколов и других повреждений, не меняют характеристики при неправильно выставленном давлении и снижают неподрессоренные массы автомобиля.