General Motors и Michelin создадут серийные безвоздушные шины к 2024 году
Николай Андреев
Американский концерн General Motors и французский производитель шин Michelin заключили соглашение о совместной разработке безвоздушных колёс Uptis для автомобилей. Прототипы начали тестировать на электромобилях Chevrolet Bolt, чтобы к 2024 году наладить серийное производство.
В безвоздушных шинах Uptis привычный внешний протектор соединён с внутренним ободом множеством упругих спиц. Спицы сделаны из композитного материала, включающего каучук и полимерное стекловолокно.
По словам представителей Michelin, у новых шин масса преимуществ по сравнению с обычными колёсами: они не боятся проколов и других повреждений, не меняют характеристики при неправильно выставленном давлении и снижают неподрессоренные массы автомобиля.
Вице-президент по глобальным закупкам и поставкам General Motors заявил, что концерн в первую очередь будет устанавливать безвоздушные шины на беспилотные автомобили, так как это позволит увеличить их сервисные интервалы.
В 2017 году Michelin начал серийное производство безвоздушных шин Tweel для небольших погрузчиков и газонокосилок. Их спицы созданы из полиуретана, и такие колёса можно эксплуатировать только на низких скоростях.