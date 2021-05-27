General Motors и Lockheed Martin готовят беспилотную машину для Луны

Предполагается, что колёсный лунный модуль получит электро­двигатели и батареи, которые для него разработают инженеры GM. Кроме того, концерну предстоит снабдить LTV комплексом радаров, лидаров и прочих датчиков, чтобы обеспечить роверу возмож­ность пере­двигаться само­стоятельно. Механизм ручного управления при этом сохранят.

GM утверждает, что будущий ровер станет не первым опытом участия концерна в строитель­стве космического транспорта. Ещё в 1971 году на Луну в ходе миссии Apollo 15 был доставлен вездеход, разра­ботанный при участии инженеров концерна.

Никаких технических характеристик LTV пока не обнародо­вано. Хотя и заявлено, что LTV сделают максимально дальнобойным: астронавтам лунной миссии предстоит впервые исследовать на нём южный полюс спутника Земли. Интерес для учёных представляют кратеры, располо­женные в этом регионе. Солнечный свет никогда не достигает их дна, поэтому там теоретически могут находиться залежи льда.