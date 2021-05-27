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General Motors и Lockheed Martin готовят беспилотную машину для Луны

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Дмитрий Елизаров

Американский автогигант General Motors опубликовал видео­тизер, которым анонси­ровал участие в совместном с компанией Lockheed Martin проекте по строитель­ству новейшего лунного ровера. В кон­струкции машины под названием Lunar Terrain Vehicle (LTV) планиру­ется задействовать технологии GM в области силовых установок и автономного вождения.

  • Предполагается, что колёсный лунный модуль получит электро­двигатели и батареи, которые для него разработают инженеры GM. Кроме того, концерну предстоит снабдить LTV комплексом радаров, лидаров и прочих датчиков, чтобы обеспечить роверу возмож­ность пере­двигаться само­стоятельно. Механизм ручного управления при этом сохранят.

  • GM утверждает, что будущий ровер станет не первым опытом участия концерна в строитель­стве космического транспорта. Ещё в 1971 году на Луну в ходе миссии Apollo 15 был доставлен вездеход, разра­ботанный при участии инженеров концерна.

  • Никаких технических характеристик LTV пока не обнародо­вано. Хотя и заявлено, что LTV сделают максимально дальнобойным: астронавтам лунной миссии предстоит впервые исследовать на нём южный полюс спутника Земли. Интерес для учёных представляют кратеры, располо­женные в этом регионе. Солнечный свет никогда не достигает их дна, поэтому там теоретически могут находиться залежи льда.

  • Ранее этот лёд предложили использовать в качестве топлива для транспорта. Проект японских учёных преду­сматривает работу на роверах водородных силовых установок, а производить водород они собираются как раз из льда, который предстоит отыскать на южном полюсе. Сам водородный модуль сейчас конструирует компания Toyota.

Как считаете, что важнее изучать — Луну или Марс?

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