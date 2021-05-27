General Motors и Lockheed Martin готовят беспилотную машину для Луны
Дмитрий Елизаров
Американский автогигант General Motors опубликовал видеотизер, которым анонсировал участие в совместном с компанией Lockheed Martin проекте по строительству новейшего лунного ровера. В конструкции машины под названием Lunar Terrain Vehicle (LTV) планируется задействовать технологии GM в области силовых установок и автономного вождения.
Предполагается, что колёсный лунный модуль получит электродвигатели и батареи, которые для него разработают инженеры GM. Кроме того, концерну предстоит снабдить LTV комплексом радаров, лидаров и прочих датчиков, чтобы обеспечить роверу возможность передвигаться самостоятельно. Механизм ручного управления при этом сохранят.
GM утверждает, что будущий ровер станет не первым опытом участия концерна в строительстве космического транспорта. Ещё в 1971 году на Луну в ходе миссии Apollo 15 был доставлен вездеход, разработанный при участии инженеров концерна.
Никаких технических характеристик LTV пока не обнародовано. Хотя и заявлено, что LTV сделают максимально дальнобойным: астронавтам лунной миссии предстоит впервые исследовать на нём южный полюс спутника Земли. Интерес для учёных представляют кратеры, расположенные в этом регионе. Солнечный свет никогда не достигает их дна, поэтому там теоретически могут находиться залежи льда.
Ранее этот лёд предложили использовать в качестве топлива для транспорта. Проект японских учёных предусматривает работу на роверах водородных силовых установок, а производить водород они собираются как раз из льда, который предстоит отыскать на южном полюсе. Сам водородный модуль сейчас конструирует компания Toyota.