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Корпорации Honda и GM решили создать альянс ради покорения американского рынка

Новости

Дмитрий Елизаров

Американская корпорация General Motors и японская Honda подписали меморандум о взаимо­понимании в преддверии создания альянса в Северной Америке. Как пишет Automotive News, цель объединения — сотрудни­чество в области новых технологий ради общей экономии средств.

  • В планах — совместная разработка электрических силовых установок, современных двигателей внутреннего сгорания, мульти­медийных технологий и «подключённых» сервисов, систем активной безопасности.

  • Предусмотрен и общий проект создания новых авто­мобильных платформ. Это открывает для участников альянса возмож­ность выпуска на рынок моделей, построенных на одной и той же архитектуре — по примеру альянса PSA, в который входят Peugeot, Citroen и Opel.

  • Согласование юридических нюансов создания альянса займёт ещё несколько месяцев. Непосред­ственно к общей работе инженеры корпораций приступят в 2021 году.

  • Ранее весной компании договорились о совместной разработке двух электрокаров для Honda. Их спроектируют на базе глобальной платформы электро­мобилей GM с исполь­зованием аккумуляторов Ultium.

Производители объединяются по всему миру — правильно делают?

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