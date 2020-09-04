Корпорации Honda и GM решили создать альянс ради покорения американского рынка

Предусмотрен и общий проект создания новых авто­мобильных платформ. Это открывает для участников альянса возмож­ность выпуска на рынок моделей, построенных на одной и той же архитектуре — по примеру альянса PSA, в который входят Peugeot, Citroen и Opel.