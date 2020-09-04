Корпорации Honda и GM решили создать альянс ради покорения американского рынка
Дмитрий Елизаров
Американская корпорация General Motors и японская Honda подписали меморандум о взаимопонимании в преддверии создания альянса в Северной Америке. Как пишет Automotive News, цель объединения — сотрудничество в области новых технологий ради общей экономии средств.
В планах — совместная разработка электрических силовых установок, современных двигателей внутреннего сгорания, мультимедийных технологий и «подключённых» сервисов, систем активной безопасности.
Предусмотрен и общий проект создания новых автомобильных платформ. Это открывает для участников альянса возможность выпуска на рынок моделей, построенных на одной и той же архитектуре — по примеру альянса PSA, в который входят Peugeot, Citroen и Opel.
Согласование юридических нюансов создания альянса займёт ещё несколько месяцев. Непосредственно к общей работе инженеры корпораций приступят в 2021 году.
Ранее весной компании договорились о совместной разработке двух электрокаров для Honda. Их спроектируют на базе глобальной платформы электромобилей GM с использованием аккумуляторов Ultium.