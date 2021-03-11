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Дизайнеры GM показали салон «автомобиля будущего»: в нём есть игровая консоль

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Дмитрий Елизаров

Дизайнерское подразделение концерна General Motors опубликовало поисковый эскиз интерьера беспилотного транспорта. Он призван дать ответ на вопрос, чем будут заниматься пассажиры, освобождённые от необходимости управлять машиной.

  • Переосмыслить интерьер стилистам позволило отсут­ствие у беспилотника традици­онных органов управления — руля и педалей. Автономный характер транспорта позволяет дизайнерам модели­ровать его внутреннее пространство по-новому: в том числе и поэтому переднюю панель авто­мобиля художники заменили много­уровневой полкой со сверхшироким монитором на ней.

  • Два помещённых в интерьер просторных кресла разделяет центральная консоль с сенсорной панелью — с её помощью предполагается управлять медиа­возмож­ностями всей системы. Можно также разглядеть на эскизе подстакан­ники и ряд допол­нительных кнопок.

  • На одном из кресел лежит геймпад. Очевидно, дизайнеры допускают, что в бортовое оснащение будущих беспилотников войдут и встроенные игровые консоли, которые позволят пассажирам скоротать время в поездке. Не исключено, наличие консоли подразумевает и широко­полосный мобильный доступ в интернет.

  • Широкоформатными мониторами серийные авто­мобили уже оснащаются. К примеру, компания Cadillac разработала для нового Escalade комплекс экранов общей диагональю 38 дюймов, а будущий Mercedes-Benz EQS получит единую стеклянную панель на 56 дюймов — в неё интегрируют не только три монитора, но и панели управления основными функциями электрокара.

А вы как развлекаетесь в автомобиле?

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