Дизайнеры GM показали салон «автомобиля будущего»: в нём есть игровая консоль

Переосмыслить интерьер стилистам позволило отсут­ствие у беспилотника традици­онных органов управления — руля и педалей. Автономный характер транспорта позволяет дизайнерам модели­ровать его внутреннее пространство по-новому: в том числе и поэтому переднюю панель авто­мобиля художники заменили много­уровневой полкой со сверхшироким монитором на ней.

Два помещённых в интерьер просторных кресла разделяет центральная консоль с сенсорной панелью — с её помощью предполагается управлять медиа­возмож­ностями всей системы. Можно также разглядеть на эскизе подстакан­ники и ряд допол­нительных кнопок.

На одном из кресел лежит геймпад. Очевидно, дизайнеры допускают, что в бортовое оснащение будущих беспилотников войдут и встроенные игровые консоли, которые позволят пассажирам скоротать время в поездке. Не исключено, наличие консоли подразумевает и широко­полосный мобильный доступ в интернет.