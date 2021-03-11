Дизайнеры GM показали салон «автомобиля будущего»: в нём есть игровая консоль
Дмитрий Елизаров
Дизайнерское подразделение концерна General Motors опубликовало поисковый эскиз интерьера беспилотного транспорта. Он призван дать ответ на вопрос, чем будут заниматься пассажиры, освобождённые от необходимости управлять машиной.
Переосмыслить интерьер стилистам позволило отсутствие у беспилотника традиционных органов управления — руля и педалей. Автономный характер транспорта позволяет дизайнерам моделировать его внутреннее пространство по-новому: в том числе и поэтому переднюю панель автомобиля художники заменили многоуровневой полкой со сверхшироким монитором на ней.
Два помещённых в интерьер просторных кресла разделяет центральная консоль с сенсорной панелью — с её помощью предполагается управлять медиавозможностями всей системы. Можно также разглядеть на эскизе подстаканники и ряд дополнительных кнопок.
На одном из кресел лежит геймпад. Очевидно, дизайнеры допускают, что в бортовое оснащение будущих беспилотников войдут и встроенные игровые консоли, которые позволят пассажирам скоротать время в поездке. Не исключено, наличие консоли подразумевает и широкополосный мобильный доступ в интернет.
Широкоформатными мониторами серийные автомобили уже оснащаются. К примеру, компания Cadillac разработала для нового Escalade комплекс экранов общей диагональю 38 дюймов, а будущий Mercedes-Benz EQS получит единую стеклянную панель на 56 дюймов — в неё интегрируют не только три монитора, но и панели управления основными функциями электрокара.