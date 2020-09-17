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GM раскрыл семейство электромоторов Ultium Drive мощностью до 1000 л.с.

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Борис Закиров

Концерн GM представил подробности о новом семействе электрических силовых установок Ultium Drive. Они разработаны для новой электрической платформы, на базе которой GM спроектирует и выпустит два десятка электрических моделей до 2023 года. Среди них электрокары марок Chevrolet, Cadillac, GMC и Buick, передаёт издание Motor Authority.

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  • Электрическая силовая установка Ultium Drive будет модульной, как и аккумуляторы. Она сможет развивать от 235 до 1000 лошадиных сил.

  • Один из 1000-сильных электромобилей уже известен: им станет пикап GMC Hummer EV, премьера которого состоится 20 октября. Motor Authority пишет, что электрическая версия Chevrolet Corvette, которая появится в будущем, тоже может получить подобную установку.

  • Концерн подготовил пять вариантов приводных агрегатов. В каждый из них интегрирован один из трёх видов электромотора, блок управления мощностью и односкоростная коробка передач. Эти агрегаты позволяют реализовать подачу тяги на любую ось и обеспечивают лучший отклик, чем ДВС.

  • Приводные агрегаты GM разрабатывает и производит самостоятельно. Над аккумуляторами концерн работал совместно с компанией LG Chem.

Станет ли GM продавать электромобили в России?

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