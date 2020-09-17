GM раскрыл семейство электромоторов Ultium Drive мощностью до 1000 л.с.

Электрическая силовая установка Ultium Drive будет модульной, как и аккумуляторы. Она сможет развивать от 235 до 1000 лошадиных сил.

Один из 1000-сильных электромобилей уже известен: им станет пикап GMC Hummer EV, премьера которого состоится 20 октября. Motor Authority пишет, что электрическая версия Chevrolet Corvette, которая появится в будущем, тоже может получить подобную установку.

Концерн подготовил пять вариантов приводных агрегатов. В каждый из них интегрирован один из трёх видов электромотора, блок управления мощностью и односкоростная коробка передач. Эти агрегаты позволяют реализовать подачу тяги на любую ось и обеспечивают лучший отклик, чем ДВС.