В продаже появился двигатель редчайшего электрокара, который был уничтожен
Дмитрий Елизаров
На онлайн-аукционе eBay выставлен на продажу силовой блок электромобиля GM EV1 — электромотор, совмещённый с двухступенчатым редуктором. Все выпущенные General Motors электромобили EV1 при этом считаются уничтоженными после завершения проекта.
На данный момент за силовой блок предлагают 3900 канадских долларов (около 230 тысяч рублей), объявление сопровождается подписью: «Да, он действительно выжил». Автор лота уточняет, что хотел заменить этим узлом сломавшийся дизельный двигатель VW Rabbit выпуска 1984 года, который достался ему от матери. Мотор развивает 137 л.с.
Как к нему попал редчайший образец компонентов первых электромобилей, при этом не уточняется. Издание The Drive предполагает, что источником стал один из сервисных центров GM, которые обслуживали EV1: силовой блок мог там сохраниться, будучи неиспользованным.
Электрокар EV1 концерн GM выпускал с 1997 по 1999 год. Всего было собрано около 1200 экземпляров, которые распространялись в очень ограниченном числе штатов только на условиях лизинга. В 2003 году после закрытия программы концерн изъял все машины и отправил под пресс, однако по данным издания, часть электромобилей сохранилась. Они использовались как учебные пособия в некоторых технических институтах. Кроме того, считанные экземпляры были спрятаны от уничтожения поклонниками модели, а в декабре 2019 года один из EV1 обнаружили брошенным на парковке в Атланте.
Глава компании Tesla Илон Маск около трёх лет назад писал в твиттере, что компания Tesla была создана в том числе и как ответ на закрытие программы EV1. По словам Маска, на фоне прекращения крупными производителями развития электрических направлений ничего не оставалось, как основать собственную компанию по производству электрокаров.
Всего на данный момент могло сохраниться не более двух десятков EV1, по большей части в нерабочем состоянии.