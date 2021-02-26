В продаже появился двигатель редчайшего электрокара, который был уничтожен

На данный момент за силовой блок предлагают 3900 канадских долларов (около 230 тысяч рублей), объявление сопровождается подписью: «Да, он действительно выжил». Автор лота уточняет, что хотел заменить этим узлом сломавшийся дизельный двигатель VW Rabbit выпуска 1984 года, который достался ему от матери. Мотор развивает 137 л.с.

Как к нему попал редчайший образец компонентов первых электромобилей, при этом не уточняется. Издание The Drive предполагает, что источником стал один из сервисных центров GM, которые обслуживали EV1: силовой блок мог там сохраниться, будучи неиспользованным.

Электрокар EV1 концерн GM выпускал с 1997 по 1999 год. Всего было собрано около 1200 экземпляров, которые распространялись в очень ограниченном числе штатов только на условиях лизинга. В 2003 году после закрытия программы концерн изъял все машины и отправил под пресс, однако по данным издания, часть электромобилей сохранилась. Они использовались как учебные пособия в некоторых технических институтах. Кроме того, считанные экземпляры были спрятаны от уничтожения поклонниками модели, а в декабре 2019 года один из EV1 обнаружили брошенным на парковке в Атланте.

Глава компании Tesla Илон Маск около трёх лет назад писал в твиттере, что компания Tesla была создана в том числе и как ответ на закрытие программы EV1. По словам Маска, на фоне прекращения крупными производителями развития электрических направлений ничего не оставалось, как основать собственную компанию по производству электрокаров.