Hummer возродится с двумя электромобилями
Николай Андреев
Концерн General Motors планирует создать линейку внедорожников и пикапов с полностью электрической силовой установкой. Как стало известно агентству Reuters, ради неё возродят бренд Hummer.
Первые слухи о возрождении Хаммера появились этим летом, а сейчас начали поступать подробности. General Motors собирается инвестировать три миллиарда долларов в переоборудование своего завода D-HAM (Detroit-Hamtramck) в Детройте, чтобы наладить на нём производство крупных электрических моделей.
Первым создадут электропикап, который пока носит название Project O. Он появится в конце 2021 года с ценой около 90 000 долларов (5,74 миллиона рублей). Через год модель обзаведётся «заряженной» версией и соплатформенной под брендом GMC.
В 2023 году появится электрический внедорожник Hummer. Его стоимость уже превысит отметку в 100 000 долларов (6,38 миллиона рублей). Ещё больше придётся заплатить за люксовую версию, которую выпустят на рынок под брендом Cadillac.
Планируется, что к 2024 году предприятие D-HAM выйдет на полную мощность 80 000 электромобилей в год. Однако окончательного решения по поводу возрождения бренда Hummer руководство концерна пока не приняло.
Компанию Hummer основали в 1992 году и первой моделью фирмы стал внедорожник H1 – гражданская версия армейского автомобиля Humvee, созданного компанией AM General. Позже появились внедорожники H2 и H3, а в 2010 году General Motors принял решение прекратить производство Хаммеров из-за постоянно снижающегося спроса.