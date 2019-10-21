Hummer возродится с двумя электромобилями

Первые слухи о возрождении Хаммера появились этим летом, а сейчас начали поступать подробности. General Motors собирается инвестировать три миллиарда долларов в переоборудование своего завода D-HAM (Detroit-Hamtramck) в Детройте, чтобы наладить на нём производство крупных электрических моделей.

Первым создадут электропикап, который пока носит название Project O. Он появится в конце 2021 года с ценой около 90 000 долларов (5,74 миллиона рублей). Через год модель обзаведётся «заряженной» версией и соплатформенной под брендом GMC.

В 2023 году появится электрический внедорожник Hummer. Его стоимость уже превысит отметку в 100 000 долларов (6,38 миллиона рублей). Ещё больше придётся заплатить за люксовую версию, которую выпустят на рынок под брендом Cadillac.