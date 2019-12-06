Этот брошенный электрокар является одним из редчайших автомобилей в мире

Серийное производство General Motors EV1 началось после того, как в Калифорнии приняли закон, согласно которому в гамме каждого производителя как минимум два процента продаж должны были при­ходи­ться на автомобили с нулевыми выбросами. Иначе вводился запрет на продажи всех автомобилей марки.

General Motors EV1 отдавали только в лизинг с крупным перво­начальным взносом и дополни­тельными ежемесячными платежами. Тем не менее, предста­вители концерна заявляли, что модель является сильно убыточной.

Как только в калифорнийском законе правило о машинах с нулевыми выбросами заменили нормой снижения вредных выбросов у обычных автомо­билей, General Motors EV1 сняли с производ­ства. В 2003 году концерн начал в срочном порядке разрывать лизин­говые контракты с владельцами, изымать электрокары и уничтожать их. Около 20 экземп­ляров модели General Motors подарил школам для разборки и изучения конструкции.

Чудом сохранившийся автомобиль уже много лет стоит без движения. Он покрыт толстым слоем пыли, а задние шины сдулись. В остальном красный EV1 выглядит полностью комплектным.