Этот брошенный электрокар является одним из редчайших автомобилей в мире
Николай Андреев
На одной из парковок в Атланте прохожий сфотографировал электромобиль General Motors EV1 — неказистый автомобиль с очень непростой судьбой. С 1996 по 1999 год концерн выпустил 1117 экземпляров модели, но позже отозвал весь тираж, чтобы пустить под пресс. Однако как минимум один электрокар остался нетронутым.
Серийное производство General Motors EV1 началось после того, как в Калифорнии приняли закон, согласно которому в гамме каждого производителя как минимум два процента продаж должны были приходиться на автомобили с нулевыми выбросами. Иначе вводился запрет на продажи всех автомобилей марки.
General Motors EV1 отдавали только в лизинг с крупным первоначальным взносом и дополнительными ежемесячными платежами. Тем не менее, представители концерна заявляли, что модель является сильно убыточной.
Как только в калифорнийском законе правило о машинах с нулевыми выбросами заменили нормой снижения вредных выбросов у обычных автомобилей, General Motors EV1 сняли с производства. В 2003 году концерн начал в срочном порядке разрывать лизинговые контракты с владельцами, изымать электрокары и уничтожать их. Около 20 экземпляров модели General Motors подарил школам для разборки и изучения конструкции.
Чудом сохранившийся автомобиль уже много лет стоит без движения. Он покрыт толстым слоем пыли, а задние шины сдулись. В остальном красный EV1 выглядит полностью комплектным.
Модель оснащалась электромотором мощностью 137 л.с. (149 Н·м) и двумя типами аккумуляторов. Сначала электромобиль предлагался со свинцово-кислотной батареей, которая обеспечивала запас хода в 160 километров. В 1998 году появился никель-металл-гидридный аккумулятор, с которым EV1 был способен проехать 225 километров.