Художник создал автомобильную пробку с 66 машинами из песка

Этот брошенный электрокар является одним из редчайших автомобилей в мире

Новости

Николай Андреев

На одной из парковок в Атланте прохожий сфотографировал электромобиль General Motors EV1 — неказистый автомобиль с очень непростой судьбой. С 1996 по 1999 год концерн выпустил 1117 экземпляров модели, но позже отозвал весь тираж, чтобы пустить под пресс. Однако как минимум один электрокар остался нетронутым.

1/3

  • Серийное производство General Motors EV1 началось после того, как в Калифорнии приняли закон, согласно которому в гамме каждого производителя как минимум два процента продаж должны были при­ходи­ться на автомобили с нулевыми выбросами. Иначе вводился запрет на продажи всех автомобилей марки.

  • General Motors EV1 отдавали только в лизинг с крупным перво­начальным взносом и дополни­тельными ежемесячными платежами. Тем не менее, предста­вители концерна заявляли, что модель является сильно убыточной.

  • Как только в калифорнийском законе правило о машинах с нулевыми выбросами заменили нормой снижения вредных выбросов у обычных автомо­билей, General Motors EV1 сняли с производ­ства. В 2003 году концерн начал в срочном порядке разрывать лизин­говые контракты с владельцами, изымать электрокары и уничтожать их. Около 20 экземп­ляров модели General Motors подарил школам для разборки и изучения конструкции.

  • Чудом сохранившийся автомобиль уже много лет стоит без движения. Он покрыт толстым слоем пыли, а задние шины сдулись. В остальном красный EV1 выглядит полностью комплектным.

  • Модель оснащалась электромотором мощностью 137 л.с. (149 Н·м) и двумя типами аккуму­ляторов. Сначала электро­мобиль пред­лагался со свинцово-кислотной батареей, которая обеспечи­вала запас хода в 160 километров. В 1998 году появился никель-металл-гидридный аккумулятор, с которым EV1 был способен проехать 225 километров.

Слышали о General Motors EV1 раньше?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение