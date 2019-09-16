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33 завода General Motors остановились из-за забастовок

Новости

Николай Андреев

Американский объединённый профсоюз рабочих авто­промышлен­ности (UAW) объявил крупнейшую за последние 12 лет забастовку, протестуя против закрытия нескольких предприятий General Motors и требуя повышения зарплат. На работу не вышли около 46 тысяч сотруд­ников, что полностью парали­зовало 33 завода и 22 склада концерна.

  • Как сообщает издание Automotive News, ранее стороны не договори­лись о продлении общего рабочего контракта. Профсоюз потребовал увеличе­ния зарплат на фоне рекордной за последние несколько лет выручки General Motors, а также выступил против решения о закрытии четырёх заводов в Мичигане и Огайо.

  • Cо своей стороны концерн предложил повыше­ние заработной платы, медицин­ские льготы и инвестиции в размере семи милли­ардов долларов, которые позволят создать 5400 новых рабочих мест, но не соглашался сохранить закры­вающиеся предприятия.

  • В настоящее время у General Motors есть складские запасы автомобилей, которых хватит на ближайшие 77 дней, но каждый день забастовки будет стоить концерну примерно 50 миллионов долларов.

Предыдущая масштабная забастовка на предприятиях General Motors проходила в 2007 году. Тогда в течение 54 дней не работали 73 тысячи сотрудников, из-за чего концерн потерял около двух милли­ардов долларов.

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