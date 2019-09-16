33 завода General Motors остановились из-за забастовок
Николай Андреев
Американский объединённый профсоюз рабочих автопромышленности (UAW) объявил крупнейшую за последние 12 лет забастовку, протестуя против закрытия нескольких предприятий General Motors и требуя повышения зарплат. На работу не вышли около 46 тысяч сотрудников, что полностью парализовало 33 завода и 22 склада концерна.
Как сообщает издание Automotive News, ранее стороны не договорились о продлении общего рабочего контракта. Профсоюз потребовал увеличения зарплат на фоне рекордной за последние несколько лет выручки General Motors, а также выступил против решения о закрытии четырёх заводов в Мичигане и Огайо.
Cо своей стороны концерн предложил повышение заработной платы, медицинские льготы и инвестиции в размере семи миллиардов долларов, которые позволят создать 5400 новых рабочих мест, но не соглашался сохранить закрывающиеся предприятия.
В настоящее время у General Motors есть складские запасы автомобилей, которых хватит на ближайшие 77 дней, но каждый день забастовки будет стоить концерну примерно 50 миллионов долларов.
Предыдущая масштабная забастовка на предприятиях General Motors проходила в 2007 году. Тогда в течение 54 дней не работали 73 тысячи сотрудников, из-за чего концерн потерял около двух миллиардов долларов.