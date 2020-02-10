Создатель McLaren F1 представил крошечный одноместный беспилотник
Николай Андреев
Создатель гиперкара McLaren F1 Гордон Марри показал изображения городского электрокара Motiv, построенного компанией инженера — Gordon Murray Design (GMD). Модель рассчитана на одного человека, оснащена автопилотом и не имеет обычных органов управления.
Длина GMD Motiv составляет 2537 миллиметров, ширина — 1310 мм, а высота — 1628 мм. Несмотря на крохотные габариты, электрокар соответствует самым современным требованиям безопасности благодаря композитным кузовным панелям и алюминиевой раме iStream Superlight.
Беспилотник, не имеющий заднего стекла, оснащён необычной дверью, напоминающей «крыло чайки». Она откидывается вверх с частью крыши, открывая доступ в машину как с левой, так и с правой стороны.
В салоне Motiv установлено единственное кресло, отсеки для вещей и
24-дюймовыймонитор. Электрокар можно адаптировать для установки инвалидного кресла или превратить его в грузовой фургон, способный вместить 1100 литров.
GMD Motiv оснащён электромотором мощностью 27 л.с. и аккумулятором с жидкостным охлаждением ёмкостью 17,3 кВт·ч. Максимальная скорость электрокара составляет
65 км/ч,запас хода — 100 километров. Зарядка батареи с 20 до 80 процентов занимает 40 минут, а от нуля до 100 процентов — 2,5 часа.
В Gordon Murray Design надеются, что серийное производство Motiv удастся начать минимум через два года, максимум — через пять лет. Выпуск стартует, когда в Великобритании снимут ограничения на использование беспилотников в городах. Сейчас компания ищет партнёров для тестирования прототипов модели.