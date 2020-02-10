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Создатель McLaren F1 представил крошечный одноместный беспилотник

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Николай Андреев

Создатель гиперкара McLaren F1 Гордон Марри показал изобра­жения городского электро­кара Motiv, построенного компанией инженера — Gordon Murray Design (GMD). Модель рас­считана на одного человека, оснащена авто­пилотом и не имеет обычных органов управления.

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  • Длина GMD Motiv составляет 2537 миллиметров, ширина — 1310 мм, а высота — 1628 мм. Несмотря на крохотные габариты, электрокар соответ­ствует самым современным требо­ваниям безопасности благодаря композитным кузовным панелям и алюминиевой раме iStream Superlight.

  • Беспилотник, не имеющий заднего стекла, оснащён необычной дверью, напоминающей «крыло чайки». Она откидыва­ется вверх с частью крыши, открывая доступ в машину как с левой, так и с правой стороны.

  • В салоне Motiv установлено единствен­ное кресло, отсеки для вещей и 24-дюймовый монитор. Электрокар можно адапти­ровать для установки инвалидного кресла или превратить его в грузовой фургон, способный вместить 1100 литров.

  • GMD Motiv оснащён электромотором мощностью 27 л.с. и аккуму­лятором с жидкостным охлажде­нием ёмкостью 17,3 кВт·ч. Максимальная скорость электрокара составляет 65 км/ч, запас хода — 100 километров. Зарядка батареи с 20 до 80 процентов занимает 40 минут, а от нуля до 100 процентов — 2,5 часа.

В Gordon Murray Design надеются, что серийное производ­ство Motiv удастся начать минимум через два года, максимум — через пять лет. Выпуск стартует, когда в Велико­британии снимут ограничения на использо­вание беспилот­ников в городах. Сейчас компания ищет партнёров для тестиро­вания прототипов модели.

GMD Motiv — идеальный транспорт для города?

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