Создатель McLaren F1 представил крошечный одноместный беспилотник

Длина GMD Motiv составляет 2537 миллиметров, ширина — 1310 мм, а высота — 1628 мм. Несмотря на крохотные габариты, электрокар соответ­ствует самым современным требо­ваниям безопасности благодаря композитным кузовным панелям и алюминиевой раме iStream Superlight.

Беспилотник, не имеющий заднего стекла, оснащён необычной дверью, напоминающей «крыло чайки». Она откидыва­ется вверх с частью крыши, открывая доступ в машину как с левой, так и с правой стороны.

В салоне Motiv установлено единствен­ное кресло, отсеки для вещей и 24-дюймовый монитор. Электрокар можно адапти­ровать для установки инвалидного кресла или превратить его в грузовой фургон, способный вместить 1100 литров.