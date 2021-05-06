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GM превратила военный бронетранспортёр в электромобиль

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Дмитрий Елизаров

Оборонное подразделение концерна General Motors под названием GM Defense вывело на тесты электрическую версию транспортёра ISV (Infantry Squad Vehicle — «пехотный транспорт»). Как уточняет GM Authority, новинка получила тот же силовой агрегат, который используется в электроверсии кроссовера Chevrolet Bolt.

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  • Как и стандартный ISV, его электрическая версия базируется на платформе заводского пикапа Chevrolet Colorado ZR2. Компоновку машины для размещения компонентов силовой установки практически не меняли: электро­мотор располагается в передней части машины под капотом (у обычного ISV это место занимает 2,8-литровый дизель). При этом основной привод концепта под названием All Electric Concept Vehicle — задний, хотя реализо­вана и возможность вращения всех колёс.

  • Ещё одно отличие электрического ISV от дизельного варианта — наличие грузовой платформы, удлиняющей кузов примерно на 130 милли­метров. Под нею установлена тяговая 60-кило­ваттная батарея. По данным издания, электрический броне­транс­портёр может проехать без подзарядки от 110 до 240 кило­метров в зави­симости от режима эксплуатации. Появление платформы уменьшило вмести­мость салона броневика с 9 до 5 человек.

  • Силовая установка концепта официально именуется eCrate — агрегат от Chevrolet Bolt концерн GM продаёт и в «коробочном» исполнении для само­стоятельной установки. Развивает она 204 л.с. и 360 Нм крутящего момента. Дизельная версия машины располагает 190 л.с. и 500 Нм.

  • С какой целью построен концепт, не уточняется, однако ранее в GM Defense заявляли, что электро­мобили вполне могут вскоре появиться на вооружении американ­ской армии.

  • Ходовая часть Infantry Squad Vehicle на 90% унифи­цирована с гражданским пикапом, но доработана при помощи технологий GM, используемых на машинах для ралли-рейдов: скажем, подвеску сделали более длинноходной и энергоёмкой. Перво­начальная задача концерна — построить для армии 649 таких машин, но в будущем объём их выпуска может увеличиться до 2065 единиц.

Электрический броневик для армии — каково, а?

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