GM превратила военный бронетранспортёр в электромобиль
Дмитрий Елизаров
Оборонное подразделение концерна General Motors под названием GM Defense вывело на тесты электрическую версию транспортёра ISV (Infantry Squad Vehicle — «пехотный транспорт»). Как уточняет GM Authority, новинка получила тот же силовой агрегат, который используется в электроверсии кроссовера Chevrolet Bolt.
Как и стандартный ISV, его электрическая версия базируется на платформе заводского пикапа Chevrolet Colorado ZR2. Компоновку машины для размещения компонентов силовой установки практически не меняли: электромотор располагается в передней части машины под капотом (у обычного ISV это место занимает 2,8-литровый дизель). При этом основной привод концепта под названием All Electric Concept Vehicle — задний, хотя реализована и возможность вращения всех колёс.
Ещё одно отличие электрического ISV от дизельного варианта — наличие грузовой платформы, удлиняющей кузов примерно на 130 миллиметров. Под нею установлена тяговая 60-киловаттная батарея. По данным издания, электрический бронетранспортёр может проехать без подзарядки от 110 до 240 километров в зависимости от режима эксплуатации. Появление платформы уменьшило вместимость салона броневика с 9 до 5 человек.
Силовая установка концепта официально именуется eCrate — агрегат от Chevrolet Bolt концерн GM продаёт и в «коробочном» исполнении для самостоятельной установки. Развивает она 204 л.с. и 360 Нм крутящего момента. Дизельная версия машины располагает 190 л.с. и 500 Нм.
С какой целью построен концепт, не уточняется, однако ранее в GM Defense заявляли, что электромобили вполне могут вскоре появиться на вооружении американской армии.
Ходовая часть Infantry Squad Vehicle на 90% унифицирована с гражданским пикапом, но доработана при помощи технологий GM, используемых на машинах для ралли-рейдов: скажем, подвеску сделали более длинноходной и энергоёмкой. Первоначальная задача концерна — построить для армии 649 таких машин, но в будущем объём их выпуска может увеличиться до 2065 единиц.