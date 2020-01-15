Новый Chevrolet Tahoe превратили в люксовый внедорожник

GMC Yukon предлагается в стандартной (длина составляет 5334 милли­метра) и XL-версии (5720 мм). Пока Yukon представ­лен в двух версиях: роскошной Denali и внедорожной AT4. У них разные радиаторные решётки и бамперы. От Chevrolet Tahoe и Suburban новинка отличается передней частью с крупными свето­диодными фарами и задней оптикой, которая впервые в истории модели частично «залезла» на дверь багажника.