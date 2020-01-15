Объявлены цены на Lada 4x4 с новым салоном

Новый Chevrolet Tahoe превратили в люксовый внедорожник

Новости

Николай Андреев

Бренд GMC концерна General Motors, под которым в Северной Америке предлагаются более дорогие версии пикапов и внедорожников Chevrolet, рассекретил рамный внедорожник Yukon пятого поколения. Как и прежде, он базируется на одной платформе с Chevrolet Tahoe и Suburban.

GMC Yukon AT4
1/4
GMC Yukon AT4

  • GMC Yukon предлагается в стандартной (длина составляет 5334 милли­метра) и XL-версии (5720 мм). Пока Yukon представ­лен в двух версиях: роскошной Denali и внедорожной AT4. У них разные радиаторные решётки и бамперы. От Chevrolet Tahoe и Suburban новинка отличается передней частью с крупными свето­диодными фарами и задней оптикой, которая впервые в истории модели частично «залезла» на дверь багажника.

  • В версии AT4 модель GMC делит архитектуру салона с Chevrolet Tahoe: разница лишь в логотипе на руле. А Yukon Denali отныне имеет уникальную переднюю панель с отделкой кожей и деревом, на которой центральные дефлекторы вентиляции и дисплей мульти­медийной системы поменялись местами.

GMC Yukon XL Denali
GMC Yukon XL Denali
1/8
GMC Yukon XL Denali

  • В моторную гамму GMC Yukon входят трёх­литровый рядный шести­цилиндровый турбодизель мощностью 281 л.с. (623 Н·м) и два бензиновых атмосферных V8: 5,3-литровый мощностью 360 л.с. (519 Н·м), а также 6,2-литровый на 426 л.с. (623 Н·м). Все моторы сочетаются с десяти­ступенчатым «автоматом». Базовый привод — задний. Опционально доступен полный с муфтой в приводе передних колёс и понижайкой.

  • В список оснащения GMC Yukon входят 22-дюймовые колёса, пневмо­подвеска, система кругового обзора с девятью камерами, 15-дюймо­вый проекционный дисплей, панорамная крыша, бес­проводная зарядка для смартфонов и два 12,6-дюймовых монитора, установ­ленных на спинках передних сидений. Крупный бокс между передними сиденьями теперь умеет сдвигаться на 254 миллиметра назад.

В продажу в США GMC Yukon пятого поколения поступит одновременно с Chevrolet Tahoe/Suburban — летом 2020 года. Немного раньше, 4 февраля, на специальном мероприятии в Лос-Анджелесе представят соплатформенный Cadillac Escalade.

Какой GMC Yukon понравился больше?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение