Новый Chevrolet Tahoe превратили в люксовый внедорожник
Николай Андреев
Бренд GMC концерна General Motors, под которым в Северной Америке предлагаются более дорогие версии пикапов и внедорожников Chevrolet, рассекретил рамный внедорожник Yukon пятого поколения. Как и прежде, он базируется на одной платформе с Chevrolet Tahoe и Suburban.
GMC Yukon предлагается в стандартной (длина составляет 5334 миллиметра) и
XL-версии(5720 мм). Пока Yukon представлен в двух версиях: роскошной Denali и внедорожной AT4. У них разные радиаторные решётки и бамперы. От Chevrolet Tahoe и Suburban новинка отличается передней частью с крупными светодиодными фарами и задней оптикой, которая впервые в истории модели частично «залезла» на дверь багажника.
В версии AT4 модель GMC делит архитектуру салона с Chevrolet Tahoe: разница лишь в логотипе на руле. А Yukon Denali отныне имеет уникальную переднюю панель с отделкой кожей и деревом, на которой центральные дефлекторы вентиляции и дисплей мультимедийной системы поменялись местами.
В моторную гамму GMC Yukon входят трёхлитровый рядный шестицилиндровый турбодизель мощностью 281 л.с. (623 Н·м) и два бензиновых атмосферных V8: 5,3-литровый мощностью 360 л.с. (519 Н·м), а также 6,2-литровый на 426 л.с. (623 Н·м). Все моторы сочетаются с десятиступенчатым «автоматом». Базовый привод — задний. Опционально доступен полный с муфтой в приводе передних колёс и понижайкой.
В список оснащения GMC Yukon входят
22-дюймовыеколёса, пневмоподвеска, система кругового обзора с девятью камерами, 15-дюймовый проекционный дисплей, панорамная крыша, беспроводная зарядка для смартфонов и два 12,6-дюймовых монитора, установленных на спинках передних сидений. Крупный бокс между передними сиденьями теперь умеет сдвигаться на 254 миллиметра назад.
В продажу в США GMC Yukon пятого поколения поступит одновременно с Chevrolet Tahoe/Suburban — летом 2020 года. Немного раньше, 4 февраля, на специальном мероприятии в Лос-Анджелесе представят соплатформенный Cadillac Escalade.