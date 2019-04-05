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GM запустил в России особые программы кредитования совместно с банком ЮниКредит

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Дмитрий Савостьянчик

Российский офис General Motors объявил о начале сотрудничества с ЮниКредит Банком. В рамках партнёрства запущены две программы автокредитования для физических лиц на покупку автомобилей прошлых годов выпуска. Они называются Cadillac Finance и Chevrolet Finance и отличаются сниженными процентными ставками – от 5 и 7,5% годовых соответственно. Действовать такие ставки будут только на избранные модели Cadillac и Chevrolet.

По ставке от 5% годовых можно приобрести кроссовер Cadillac XT5 2017 года выпуска в комплектациях Luxury, Premium и Platinum при условии, что первоначальный взнос составит не меньше 50%, а кредит будет оформлен на 3 года.

Под ставку от 7,5% годовых попадает Chevrolet Traverse 2018 года выпуска в комплектациях LT и Premier. Минимальный взнос при этом должен составлять не менее 20%, а срок кредитования – от 1 до 7 лет.

<h3><a href="https://autoru.me/FVkxP" target="_blank"> Cadillac XT5</a>&nbsp;на Авто.ру</h3>
<h3><a href="https://autoru.me/FVkyU" target="_blank">Chevrolet Traverse</a>&nbsp;на Авто.ру</h3>

Для автомобилей Cadillac Escalade 2017 и 2018 года выпуска, Cadillac Escalade ESV 2018 года выпуска в комплектациях Luxury, Premium и Platinum и Chevrolet Tahoe 2018 года выпуска в комплектациях LT и Premier будет действовать ставка от 8%. Её можно получить при первоначальном взносе не менее 20% и сроке кредитования от 1 до 7 лет.

<h3><a href="https://autoru.me/FVkja" target="_blank"> Cadillac Escalade</a>&nbsp;на Авто.ру</h3>
<h3><a href="https://autoru.me/FVkhR" target="_blank"> Cadillac Escalade ESV</a>&nbsp;на Авто.ру</h3>

Все кредитные программы будут доступны до конца 2019 года. Для получения кредита по минимальной ставке клиенту необходимо застраховать свою жизнь и здоровье, оформить полис GAP-страхования (договор страхования, который сохраняет начальную стоимость автомобиля на протяжении срока эксплуатации) и полис КАСКО.

С новыми кредитными продуктами компания GM рассчитывает увеличить продажи на российском рынке. За первый квартал 2019 года российские дилеры продали 204 автомобиля марки Cadillac, что на 12% больше 2018 года. Негативную динамику (-13%) показал бренд Chevrolet, реализовавший 5867 автомобилей.

Какой из двух брендов предпочтёте?

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