GM запустил в России особые программы кредитования совместно с банком ЮниКредит

По ставке от 5% годовых можно приобрести кроссовер Cadillac XT5 2017 года выпуска в комплектациях Luxury, Premium и Platinum при условии, что первоначальный взнос составит не меньше 50%, а кредит будет оформлен на 3 года.

Под ставку от 7,5% годовых попадает Chevrolet Traverse 2018 года выпуска в комплектациях LT и Premier. Минимальный взнос при этом должен составлять не менее 20%, а срок кредитования – от 1 до 7 лет.