США vs Норвегия: смешная реклама GM с электромобилями и известным комиком

По сюжету, главного героя рекламы крайне возмущает тот факт, что в Норвегии продают больше электро­мобилей на душу населения, чем в Соеди­нённых Штатах. Он намере­вается доказать норвежцам, что американцы всё равно круче, и собирает для экспедиции целую команду.

После серии приключений герои, движущи­еся на разных автомо­билях, всё же добираются до некоей страны Северной Европы. Вот только оказыва­ется, что главный герой на Cadillac Lyriq вместо Норвегии приехал в Швецию, а его партнёры на пикапе GMC Hummer очутились в Финляндии.