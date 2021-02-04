США vs Норвегия: смешная реклама GM с электромобилями и известным комиком
Дмитрий Елизаров
Корпорация General Motors опубликовала видеоролик, снятый специально для эфира во время американского Супербоула — он рекламирует будущие электрические новинки GM. В главных ролях — перспективные электрокары и известный комик Уилл Феррелл, ориентирующийся по глобусу.
По сюжету, главного героя рекламы крайне возмущает тот факт, что в Норвегии продают больше электромобилей на душу населения, чем в Соединённых Штатах. Он намеревается доказать норвежцам, что американцы всё равно круче, и собирает для экспедиции целую команду.
После серии приключений герои, движущиеся на разных автомобилях, всё же добираются до некоей страны Северной Европы. Вот только оказывается, что главный герой на Cadillac Lyriq вместо Норвегии приехал в Швецию, а его партнёры на пикапе GMC Hummer очутились в Финляндии.
Идея мини-фильма, насколько можно судить по слогану, состоит в демонстрации намерений General Motors вывести на рынок к середине десятилетия до 30 электромобилей — об этом в GM заявляли официально. Как минимум часть из них будет продаваться и в Европе.