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США vs Норвегия: смешная реклама GM с электромобилями и известным комиком

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Дмитрий Елизаров

Корпорация General Motors опубликовала видео­ролик, снятый специально для эфира во время американ­ского Супербоула — он рекламирует будущие электри­ческие новинки GM. В главных ролях — перс­пективные электрокары и известный комик Уилл Феррелл, ориентиру­ющийся по глобусу.

  • По сюжету, главного героя рекламы крайне возмущает тот факт, что в Норвегии продают больше электро­мобилей на душу населения, чем в Соеди­нённых Штатах. Он намере­вается доказать норвежцам, что американцы всё равно круче, и собирает для экспедиции целую команду.

  • После серии приключений герои, движущи­еся на разных автомо­билях, всё же добираются до некоей страны Северной Европы. Вот только оказыва­ется, что главный герой на Cadillac Lyriq вместо Норвегии приехал в Швецию, а его партнёры на пикапе GMC Hummer очутились в Финляндии.

  • Идея мини-фильма, насколько можно судить по слогану, состоит в демонстрации намерений General Motors вывести на рынок к середине десяти­летия до 30 электро­мобилей — об этом в GM заявляли официально. Как минимум часть из них будет продаваться и в Европе.

Доводилось бывать в Северной Европе?

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