С молотка уйдёт редкая военная амфибия — у неё шесть колёс
Кирилл Малышев
20 марта на аукционе Bonhams состоятся торги за необычную военную машину под названием GMC DUKW 353. Это трёхосный десантный транспортёр, умеющий не только ездить, но и плавать. За музейный экспонат планируется выручить до 20 тысяч фунтов (чуть более 2 миллионов рублей).
Амфибия была разработана в начале Второй мировой войны инженерами компании Sparkman&Stephenson в сотрудничестве с General Motors для решения проблем высадки десанта в особо сложных условиях. Базой для DUKW стало грузовое шасси, которое дополнили лодкоподобным корпусом и гребным винтом. И колёса, и винт приводились в движение одним и тем же 4,4-литровым мотором через комплекс раздаточных коробок. На суше амфибия длиной 9,5 метров могла разгоняться до
80 км/ч,на воде — до 10 км/чи была способна перевозить до 24 человек.
Собирали DUKW вплоть до 1945 года, общий тираж составил более 21 тысячи экземпляров. Однако до наших дней дожили немногие машины, так как большинство из них участвовали в реальных военных действиях: к примеру, США поставляли амфибии союзникам во время Второй мировой. Поэтому аукционный дом называет выставленный на продажу экземпляр 1943 года одним из немногих уцелевших.
Данных о его участии в боях нет, хотя амфибия входила в состав
19-йдесантной эскадрильи армии Великобритании. После войны машина в основном хранилась в музеях — сначала в собрании одного из технических колледжей, после в коллекции Музея армейского транспорта в британском Йоркшире вплоть до его закрытия в 2003 году. Утверждается, что амфибия пребывает в сохранном состоянии, хотя перед помещением в музей машину избавили от всех технических жидкостей — поэтому, чтобы вернуть амфибии способность передвигаться, потребуются некоторые усилия.
В феврале стало известно о продаже другой редкой амфибии, но уже гражданского характера — суперкара Cool Hydra Spyder, построенного с заимствованием деталей от Chevrolet Corvette. Этот экземпляр оценён в 189 тысяч долларов (почти 14 миллионов рублей).