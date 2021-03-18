Законопроект о конфискации машин за пьяную езду внесли в Госдуму

С молотка уйдёт редкая военная амфибия — у неё шесть колёс

Новости

Кирилл Малышев

20 марта на аукционе Bonhams состоятся торги за необычную военную машину под названием GMC DUKW 353. Это трёхосный десантный транс­портёр, умеющий не только ездить, но и плавать. За музейный экспонат планиру­ется выручить до 20 тысяч фунтов (чуть более 2 миллионов рублей).

1/8

  • Амфибия была разработана в начале Второй мировой войны инженерами компании Sparkman&Stephenson в сотрудни­честве с General Motors для решения проблем высадки десанта в особо сложных условиях. Базой для DUKW стало грузовое шасси, которое дополнили лодко­подобным корпусом и гребным винтом. И колёса, и винт приводи­лись в движение одним и тем же 4,4-литровым мотором через комплекс раздаточных коробок. На суше амфибия длиной 9,5 метров могла разгоняться до 80 км/ч, на воде — до 10 км/ч и была способна перевозить до 24 человек.

  • Собирали DUKW вплоть до 1945 года, общий тираж составил более 21 тысячи экзем­пляров. Однако до наших дней дожили немногие машины, так как большин­ство из них участ­вовали в реальных военных действиях: к примеру, США поставляли амфибии союзникам во время Второй мировой. Поэтому аукционный дом называет выстав­ленный на продажу экземпляр 1943 года одним из немногих уцелевших.

  • Данных о его участии в боях нет, хотя амфибия входила в состав 19-й десантной эскадрильи армии Велико­британии. После войны машина в основном хранилась в музеях — сначала в собрании одного из технических колледжей, после в коллекции Музея армейского транспорта в британском Йоркшире вплоть до его закрытия в 2003 году. Утвержда­ется, что амфибия пребывает в сохранном состоянии, хотя перед помеще­нием в музей машину избавили от всех техниче­ских жидкостей — поэтому, чтобы вернуть амфибии способ­ность пере­двигаться, потребуются некоторые усилия.

  • В феврале стало известно о продаже другой редкой амфибии, но уже граждан­ского характера — суперкара Cool Hydra Spyder, построенного с заим­ство­ванием деталей от Chevrolet Corvette. Этот экзем­пляр оценён в 189 тысяч долларов (почти 14 миллионов рублей).

Хотели бы заполучить амфибию в свой гараж?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение