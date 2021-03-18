С молотка уйдёт редкая военная амфибия — у неё шесть колёс

Данных о его участии в боях нет, хотя амфибия входила в состав 19-й десантной эскадрильи армии Велико­британии. После войны машина в основном хранилась в музеях — сначала в собрании одного из технических колледжей, после в коллекции Музея армейского транспорта в британском Йоркшире вплоть до его закрытия в 2003 году. Утвержда­ется, что амфибия пребывает в сохранном состоянии, хотя перед помеще­нием в музей машину избавили от всех техниче­ских жидкостей — поэтому, чтобы вернуть амфибии способ­ность пере­двигаться, потребуются некоторые усилия.