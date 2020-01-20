Карбоновый кузов пикапа обстреляли из пневмопушки — диваном и кирпичами

Марка GMC, принадлежащая концерну General Motors, проверила прочность грузовой платформы пикапа Sierra, выполненной из углепластика. Для этого использовали пневмопушку — с её помощью в подвешенный кузов бросали всё, что попадётся под руку: деревянный брусок, кирпичи, камни, арбуз, телевизор и даже диван.

После испытаний на карбоновой платформе остались небольшие вмятины, тогда как стальной кузов при тех же условиях пробило насквозь.