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Карбоновый кузов пикапа обстреляли из пневмопушки — диваном и кирпичами

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Николай Андреев

Марка GMC, принадлежащая концерну General Motors, проверила прочность грузовой платформы пикапа Sierra, выполненной из углепластика. Для этого использовали пневмопушку — с её помощью в подвешенный кузов бросали всё, что попадётся под руку: деревянный брусок, кирпичи, камни, арбуз, телевизор и даже диван. 

После испытаний на карбоновой платформе остались небольшие вмятины, тогда как стальной кузов при тех же условиях пробило насквозь.

Ever wondered how your truck bed would hold up to everything from bricks to garden gnomes, TVs, potted plants and more being hurled at it with hurricane-force power? So did the guys at GMC so they set up this commercial to show off the strength of the new Carbon Pro bed on the 2020 GMC Sierra truck.

Карбоновый кузов прошёл испытание?

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