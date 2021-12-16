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Компания GMC показала электрический пикап Sierra на тизере

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Кирилл Малышев

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В линейке GMC уже есть электрический пикап под возрождённым именем Hummer. А скоро будет и второй: компания показала видеотизер «зелёной» версии Sierra.

  • В 18-секундном ролике показана передняя часть кузова машины. На ней будет много светящихся элементов: фары, ходовые огни, периметр имитации радиаторной решётки и буквы фирменной эмблемы. Зажигаться всё это станет с разными световыми эффектами.
  • Интересная деталь: три отдельные LED-полосы на Хаммере показывают уровень зарядки батареи. Скорее всего, аналогичное решение переймёт и GMC Sierra EV. Название модели, к слову, пока предварительное.
  • В GMC рассказали лишь о том, что новинка выйдет исключительно в роскошной комплектации Denali. Портал CarBuzz предполагает, что роль доступного электрического пикапа отведут модели Chevrolet Silverado EV, которая появится после GMC. Что касается Сьерры, её премьера состоится в ближайшие недели.

Обычный пикап GMC Sierra минувшей осенью пережил рестайлинг. У него появились очень продвинутый адаптивный «круиз» и подготовленная к серьёзному бездорожью модификация. Из гаммы убрали мотор V6, оставив «турбочетвёрку», V8 и трёхлитровый дизель.

Нравятся американские пикапы?

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