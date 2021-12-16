Компания GMC показала электрический пикап Sierra на тизере

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Бренд GMC показал эскиз неизвестного внедорожника
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В линейке GMC уже есть электрический пикап под возрождённым именем Hummer. А скоро будет и второй: компания показала видеотизер «зелёной» версии Sierra.
Обычный пикап GMC Sierra минувшей осенью пережил рестайлинг. У него появились очень продвинутый адаптивный «круиз» и подготовленная к серьёзному бездорожью модификация. Из гаммы убрали мотор V6, оставив «турбочетвёрку», V8 и трёхлитровый дизель.