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GMC показала, как разогнать электрический Hummer до 100 км/ч за 3 секунды

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Дмитрий Елизаров

Компания GMC, под чьим брендом выходит на рынок пикап Hummer EV, опубликовала видеоинструкцию по управлению особым режимом Watts to Freedom (WTF). Силовая установка пикапа в этом режиме работает с максимальной отдачей и способна ускорить пикап до 60 миль в час (97 км﻿/﻿ч) примерно за 3 секунды.

  • При выборе этого режима бортовая электроника начинает имитировать «отсчёт перед пуском» за счёт анимации на экранах и специальной озвучки. Параллельно пневмо­подвеска опускает кузов пикапа на 50 милли­метров для снижения центра тяжести.
  • Следуя инструкциям на экране, водитель активирует лонч-контроль и в нужный момент по команде отпускает педаль тормоза. Во время движения на панели приборов демонстри­руется не только скорость, но и уровень продольной перегрузки.
  • Примечательно, что в официальном ролике-инструкции снялся пикап с ликвидиро­ванным обвесом кузова и нестандартной головной свето­техникой. Возможно, это намёк на то, что испытания GMC Hummer EV всё ещё продолжаются. Кроме того, хотя видео демонстрирует серийную опцию для пикапа, оно сопровождается подписью «Снято на закрытых дорогах с професси­ональным водителем, не пытайтесь повторить».
  • Функция Watts to Freedom станет частью серийной комплектации Edition 1 — с этого исполнения нынешней осенью стартуют поставки электро­пикапа. В этой версии Hummer EV получит всё доступное оборудо­вание, включая полно­управляемое шасси и трёхмоторную силовую установку на 1014 л.с. Приём заказов на эту спецсерию открыли в октябре прошлого года, но все запланиро­ванные к производству пикапы разобрали за сутки, несмотря на цену в 112 595 долларов (8,2 миллиона рублей).

Более доступная версия Хаммера выйдет в продажу через год: за 99 995 долларов можно будет купить пикап с усечённым списком оборудо­вания и электромоторами на 842 л.с. Кроме того, у модели появится и вариант исполнения с пятидверным кузовом.

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