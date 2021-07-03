GMC показала, как разогнать электрический Hummer до 100 км/ч за 3 секунды

Материал по теме
Электрический Hummer стал внедорожником. Он будет стоить столько же, сколько пикап
Цены на новую Крету, тест роскошного Cadillac Escalade и выборы лучшей машины на Авто.ру. Главное за день
Дмитрий Елизаров
Компания GMC, под чьим брендом выходит на рынок пикап Hummer EV, опубликовала видеоинструкцию по управлению особым режимом Watts to Freedom (WTF). Силовая установка пикапа в этом режиме работает с максимальной отдачей и способна ускорить пикап до 60 миль в час (97 км/ч) примерно за 3 секунды.
Более доступная версия Хаммера выйдет в продажу через год: за 99 995 долларов можно будет купить пикап с усечённым списком оборудования и электромоторами на 842 л.с. Кроме того, у модели появится и вариант исполнения с пятидверным кузовом.